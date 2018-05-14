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الوطن

"المحافظين": المجزرة الإسرائيلية بحق الفلسطنيين "وصمة عار"

منذ 13 دقيقة
كتب: محمد حامد:
"المحافظين": المجزرة الإسرائيلية بحق الفلسطنيين "وصمة عار"

علي قرطام

أدان المهندس علي قرطام، نائب رئيس حزب المحافظين للشؤون الخارجية، بشدة المجزرة الإسرائيلية التي ارتكبها الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين واستخدام القوة المفرطة التي تعدت كل الأعراف الإنسانية والأخلاقية الدولية.

وأوضح "قرطام" في بيان اليوم، أن سقوط عشرات الشهداء ومئات من الفلسطنيين في مواجهة مسيرات سلمية تطالب بحقوق مشروعة وعادلة أمر خطير وتصعيد غير مبرر، محذرا من التبعات السلبية لمثل هذا التصعيد الخطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى أن ما حدث اليوم هو عارعلى جبين الإنسانية وتحد سافر للمجتمع الدولي.

وشدد نائب رئيس الحزب للشؤون الخارجية، على ضرورة التحرك السريع للمجتمع الدولي لمنع سقوط مزيد من الشهداء والمصابين واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المدنيين بناء على القوانين والمواثيق والأعراف الدولية.

وطالب "قرطام"، المجتمع الدولي بعدم غض البصر وتحمل مسؤولياته بصورة فورية، وأن الحكومة الإسرائيلية تتحمل المسئولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات هذا العدوان الإجرامي في الأراضي الفلسطينية المحتلة خاصة في قطاع غزة.

وأعلن "قرطام" تضامن حزب المحافظين الكامل مع القضية الفلسطينية لأنها من أولويات القضايا الخارجية للحزب.

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