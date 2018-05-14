"رياضة النواب" توصي باستدعاء "المحاسبات" في مخالفات "ريو دى جانيرو"

أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب فرج عامر، المخصص لمناقشة 3 طلبات إحاطة بشأن المخالفات التي رصدها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات للجنة الأولمبية وبعثة مصر في أولمبياد "ريو دى جانيرو" بالبرازيل، في حضور وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبدالعزيز، بضرورة استدعاء مسؤولي الجهاز المركزي للمحاسبات، للوقوف على حقيقة ماجاء فى هذا التقرير من مخالفات.

وكان النواب مقدمي طلب الإحاطة، محمد فؤاد، ومحمد الحسيني، وعمرو أبواليزيد، تمسكوا خلال الاجتماع بضرورة حضور مسؤولي الجهاز خصوصًا وأن المخالفات بها إهدار مال عام.

وفي الوقت الذي حاول فيه هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية، الدفاع عن نفسه، بتأكيده أن موصل إليه مجرد ملاحظات وليست مخالفات، وأن الجهاز المركزى للمحاسبات لم يأت لهم بصفة دورية، إلا أن النواب قاطعوه، وأكدوا أنه لا مفر من استدعاء الجهاز المركزي.

ورد النائب فرج عامر، رئيس اللجنة، مؤكداً أنه سيرسل خطاب إلى الجهاز المركزى لاستدعاء المسئولين، ولو ثبت أن هناك إهدار مال عام سيتم إحالة هذا الملف إلى النيابة العامة.

وقال "عامر"، أن اللجنة حريصة على المال العام ومحاسبة أى مسئول ولن يتم التستر على الفساد.