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الوطن

حبس 20 من المقبوض عليهم في "أحداث المترو" 15 يوما

منذ 31 دقيقة
كتب: الوليد إسماعيل
حبس 20 من المقبوض عليهم في "أحداث المترو" 15 يوما

صورة أرشيفية

قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم، حبس 20 متهمًا ألقي القبض عليهم في أحداث التظاهر التي شهدتها بعض المحطات في مترو الأنفاق، خلال اليومين الماضيين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وعُرض المتهمون المقبوض عليهم على النيابة، على مدار أمس واليوم، وصدر قرار حبسهم احتياطيًا، بعدما نسبت لهم النيابة اتهامات تتعلق بالاشتراك مع جماعة أنشئت خلافًا لأحكام القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها، بالإضافة إلى أعمال تجمهر ومقاومة السلطات.

وتواصل النيابة التحقيق مع المتهمين في القضية المتعلقة بأحداث مترو الأنفاق في جلسات تالية.

وألقي القبض على عدد من المتهمين في الأحداث، التي شهدتها بعض محطات مترو الأنفاق في اليومين التاليين لبدء العمل بالتعريفة الجديدة لثمن تذاكر مترو الأنفاق، والتي ارتفعت من جنيهين إلى ثلاث وخمس وسبع جنيهات، وفقًا لعدد المحطات، وأحيل 20 من المقبوض عليهم إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معهم قبل أن يصدر قرار حبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

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