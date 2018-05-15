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الوطن

بالصور| محافظ الفيوم يبحث المشروعات الجديدة مع رئيس هيئة الطرق

اليوم AM 12:11
كتب: ميشيل عبد الله
بالصور| محافظ الفيوم يبحث المشروعات الجديدة مع رئيس هيئة الطرق

بحث الدكتور جمال سامي، محافظ الفيوم، مع اللواء عادل ترك، رئيس الهيئة العامة للطرق، مجالات التعاون المشترك في تنفيذ المشروعات الجديدة بذات القطاع، وإجراء أعمال الصيانة لعدد من الحيوية بمختلف أنحاء المحافظة، وفقا لبيان صحفي، اليوم.

واستعرض اللقاء، عددا من الموضوعات الحيوية، منها البدء في أعمال الصيانة للطريق الدائري حول مدينة الفيوم، والحائط الساند على ساحل بحيرة قارون، وإنشاء طريق دمو الجديد بطول 5 كم، والطريق الربع الدائري حول مدينة أبشواي بطول 4 كم، وتوسعة طريق "الفيوم- بني سويف" بداية من دائري الفيوم حتى دير العزب بطول 3 كم، ورفع كفاءة وتوسعة طريق إطسا بطول 9 كم، وإنشاء طريق جديد بطول 12 كم لخدمة المنطقة الصناعية الجديدة بمنطقة قوتة.

وأشاد المحافظ، بتعاون واستجابة الهيئة العامة للطرق في تنفيذ الطرق الجديدة وصيانة عدد من الطرق الحيوية التي تخدم عمليات التنمية بالمحافظة، وشدد على ضرورة وضع جدول زمني للمشروعات الجديدة حتى يتم الانتهاء منها، وتدخل الخدمة في أسرع وقت.

كما شدد على ضرورة التصدي بحزم للسيارات التي تلقي المخلفات والقمامة على حرم الطرق خاصة الطرق الرئيسية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

حضر اللقاء، العميد تامر سعيد، سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور بسام عزام،  رئيس مركز ومدينة إطسا، والمهندس أحمد حسن النجار، رئيس المنطقة السادسة بهيئة الطرق.

 

بالصور| محافظ الفيوم يبحث المشروعات الجديدة مع رئيس هيئة الطرق
بالصور| محافظ الفيوم يبحث المشروعات الجديدة مع رئيس هيئة الطرق
بالصور| محافظ الفيوم يبحث المشروعات الجديدة مع رئيس هيئة الطرق
بالصور| محافظ الفيوم يبحث المشروعات الجديدة مع رئيس هيئة الطرق
بالصور| محافظ الفيوم يبحث المشروعات الجديدة مع رئيس هيئة الطرق

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