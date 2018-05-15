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الوطن

برلماني: السماح بزراعة الأرز لمن يروي بمياه الصرف

اليوم AM 12:27
كتب: سهاد الخضري
برلماني: السماح بزراعة الأرز لمن يروي بمياه الصرف

النائب محمد الحصي

أعلن المهندس محمد الحصي عضو مجلس النواب، عن الموافقة على السماح بزراعة الأرز لمن يعتمد على الرى من مياه الصرف، وذلك بعد مناقشة طلب الإحاطة المقدم منه وكل من يروي من مصرف زراعي رقم واحد ناحية كفر البطيخ وغيرها ومصرف طلمبات الركابية يسمح له بزراعة الأرز مع عدم فرض غرامات جديدة عليهم، وذلك بالتنسيق فيما بين وزارة الزراعة ووزارة الري.

كما تم الاتفاق على رئيس قطاع الخدمات بوازارة الزراعة ورئيس القطاع بوزارة الري بإبلاغ مديرية الزراعه ومديرية الري بدمياط، لما تم الاتفاق عليه والمذكور عليه بلجنة الزراعة والري بمجلس النواب بعد مناقشة طلب الإحاطة المقدم.

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