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الوطن

وزير التنمية يرفض الإجابة على سؤال بشأن حركة المحافظين

اليوم AM 12:18
كتب: محمود البدوي
وزير التنمية يرفض الإجابة على سؤال بشأن حركة المحافظين

وزير التنمية المحلية

كشف اللواء أبوبكر الجندي، وزير التنمية المحلية، حقيقة إجراء حركة المحافظين في مصر في الفترة الحالية، موضحًا أن القيادة السياسية في مصر لديها السلطة المطلقة في ذلك ودائما ما تقدر الأمور وتأخذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب.

وأضاف "الجندي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مصر النهاردة" والذي يقدمه خيري رمضان على قناة "الأولى" الفضائية، أنه عندما يكون هناك وجوبًا تغيير حركة المحافظين سيحدث ذلك.

ورفض الرد على تساؤل حول ما إذا كان طُلب منه ملفات أو تقييم المحافظين وخلافه، قائلًا: "أرجو أن تعفيني من هذا السؤال"، مما دفع رمضان لقبول اعتذاره عن الإجابه وتوجيه الشكر له.

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