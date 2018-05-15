عاجل| وصول رفات 20 شهيدا قبطيا لكنيسة العور بالمنيا

استقبلت كنيسة شهداء الإيمان والوطن بمركز سمالوط في المنيا، قبل قليل، رفات 20 شهيدًا قبطيًا كانوا قد استشهدوا في ليبيا على يد تنظيم داعش الإرهابي.

وافترش مئات من أهالي وأسر شهداء مذبحة داعش الأرض بكنيسة الإيمان والوطن داخل قرية العور مسقط رأس 13 من الشهداء، انتظارا لوصول رفات جثامين الشهداء الـ20.

وتوافد العشرات من أهالي قرى العور والجبالي وسمسون ومنقريوس والسوبي، على كنيسة شهداء الإيمان والوطن التي أنشأت بأمر من الرئيس السيسي تخليدا لذكرى الشهداء، وافترشوا أرضيتها لحين وصول رفات الجثامين.