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الوطن

أسر شهداء ليبيا يطالبون المطرانية بالإبقاء على الرفات بالكنيسة

اليوم AM 06:18
كتب: اسلام فهمي
أسر شهداء ليبيا يطالبون المطرانية بالإبقاء على الرفات بالكنيسة

اطفال ينتظرون وصول الرفات

أرسل عدد من أسر الشهداء الـ20 الذين قتلوا في ليبيا منذ 3 أعوام، طلبًا إلى الأنبا بفنوتيوس مطران مركز سمالوط وطحا الأعمدة في محافظة المنيا، وجهوا فيه الشكر له لاهتمامه برفات شهداء الإيمان، وعمل مزار لهم وصفوه بالجميل بداخل الكنيسة المتميزة التي بنيت عقب استشهادهم.

وناشد الأهالي المطران بوضع جميع رفات الشهداء في داخل المقصورة التي أعدت لهذا الغرض وعدم السماح للآباء الكهنة داخل وخارج المطرانية بأخذ جزء من الرفات لأن أصحابها استشهدوا معًا ويجب أن يظلوا داخل مكان ومزار واحد بداخل كنيسة شهداء الإيمان والوطن التي تحمل أسمائهم وتخلد ذكراهم بقرية العور مسقط رأس 13 من الشهداء.

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