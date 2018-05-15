أسر شهداء ليبيا يطالبون المطرانية بالإبقاء على الرفات بالكنيسة

أرسل عدد من أسر الشهداء الـ20 الذين قتلوا في ليبيا منذ 3 أعوام، طلبًا إلى الأنبا بفنوتيوس مطران مركز سمالوط وطحا الأعمدة في محافظة المنيا، وجهوا فيه الشكر له لاهتمامه برفات شهداء الإيمان، وعمل مزار لهم وصفوه بالجميل بداخل الكنيسة المتميزة التي بنيت عقب استشهادهم.

وناشد الأهالي المطران بوضع جميع رفات الشهداء في داخل المقصورة التي أعدت لهذا الغرض وعدم السماح للآباء الكهنة داخل وخارج المطرانية بأخذ جزء من الرفات لأن أصحابها استشهدوا معًا ويجب أن يظلوا داخل مكان ومزار واحد بداخل كنيسة شهداء الإيمان والوطن التي تحمل أسمائهم وتخلد ذكراهم بقرية العور مسقط رأس 13 من الشهداء.