إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بشرط جزائي مليون جنيه بالمنيا

نجحت أجهزة الأمن في المنيا، بالتنسيق مع لجان المصالحات في إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي المراعية والهرايدة بمركز ملوي.

ووجه اللواء ممدوح عبدالمنصف مدير أمن المحافظة، باتخاذ الإجراءات البحثية والإدارية لدفع إطراف النزاع بين عائلتي طرف المراعية والهرايدة، بقرية العرين القبلي، بمركز ملوي، وترجع أحداث الخصومة الثأرية لعام 2010 بسبب حدوث مشادة كلامية بينهم بسبب الجيرة، ونتج عنها مقتل أحد أفراد عائلة المراعية.

وأسفرت الجهود عن عقد جلسة صلح بين الطرفين تحت مظلة أمنية مناسبة بالسرادق المقام بقاعة نقابة المعلمين بقسم ملوي برئاسة نائب مدير الأمن لقطاع الجنوب، وحضور لجنة المصالحات ورجال الدين وأعضاء مجلس النواب ورؤوس العائلات وأفراد العائلتين، حيث تم الصلح والتراضي بينهما، وتم تحديد شرط جزائي قدرة مليون جنيه، في حالة الإخلال بشروط الصلح.

وتصافح أفراد العائلتين وتعهدوا بالالتزام بشرط الصلح وعدم العودة لأسباب النزاع، وقد كان للتواجد الأمني أكبر الأثر في التوصل للاتفاق والحالة الأمنية هادئة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3053/2018 إداري مركز ملوي.

وقال مدير الأمن إن الصلح يأتي في إطار سياسة الوزارة وخطة العمل بالمديرية التي تستهدف إجراء المصالحات بين أطراف الخصومات الثأرية حقنا للدماء ولصالح الأمن العام، لذا تم إصدار توجيهات باستمرار بذل الجهود لإنهاء الخصومات، وذلك بالاشتراك مع الأجهزه الشعبية والتنفيذية ورؤوس العائلات المقبولة لدى أطرافها.