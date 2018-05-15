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الوطن

إزالة 53 حالة تعد في المنيا

منذ 7 دقيقة
كتب: اسلام فهمي
إزالة 53 حالة تعد في المنيا

حملة لازالة التعديات في المنيا

تمكنت أجهزة الأمن في المنيا، من إزالة 53 حالة تعد متنوعة على نهر النيل والأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

ووجه اللواء ممدوح عبدالمنصف مدير الأمن بشن حملة إزالات بنطاق المحافظة بمشاركة إدارتي البحث وقوات الأمن.

أسفرت جهود الحملة عن تنفيذ 17 حالة إزالة خاصة حماية النيل، 35 حالة تابعة للزراعة بإجمالي مساحة 1 فدان و12 قيراط، وحالة أملاك الدولة بإجمالي مساحة قيراط، قرار اخلاء، بإجمالي 53 حالة إزالة.

ووجه مدير الأمن، باستمرار تلك الحملات والتصدي الفوري لتلك المخالفات حفاظًا على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.

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