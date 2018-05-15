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الوطن

بالصور| مدير "ثقافة الغربية" يجتمع بمديري المواقع لمناقشة برنامج رمضان

منذ 53 دقيقة
كتب: رفيق محمد ناصف:
بالصور| مدير "ثقافة الغربية" يجتمع بمديري المواقع لمناقشة برنامج رمضان

مدير ثقافة الغربية يجتمع بمديرى المواقع لمناقشة برنامج رمضان

عقد الأديب جابر سركيس، مدير عام ثقافة الغربية، اليوم، اجتماعا مع مديري المواقع الثقافية بالمركز الثقافي بطنطا، لبحث خطة الفرع والمواقع خلال شهر رمضان الكريم، مؤكدا على التوجيهات والضوابط الخاصة بالاحتفالات.

وأكد خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام بكافة التعليمات والتوجيهات والبرامج الموضوعة والعمل على متابعتها لحظة بلحظة، من خلال غرفة عمليات الفرع طوال الشهر الكريم، وشدد "سركيس" على عدم المشاركة مع أي جهات أجنبية أو عربية دون الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة، لافتا إلى أن كل مدير مسؤول مسؤولية كاملة عمن يخالف هذة التعليمات التي سبق تعميمها على المواقع.

حضرت الاجتماع عزة عادل، مدير إدارة المكتب الفني، ووائل شاهين مدير إدارة الشؤون الفنية، وسوزان فوزي مدير إدارة الشؤون الثقافية، وأحمد الحاج رئيس قسم العلاقات العامة، إبراهيم بنات رئيس قسم الأمن بالفرع.

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