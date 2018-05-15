استعدادا لشهر رمضان.. "الصحة": 30 طن أغذية غير صالحة للاستهلاك

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن ضبط 22 طنًا و533 كيلوجرام أغذية متنوعة و6530 لتر مياه وعصائر لتغيرها في خواصها الطبيعية، و إعدام 7 أطنان و475 كيلوجرام أغذية متنوعة فاسدة، و2308 لتر مياه وعصائر وزيوت غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بجميع محافظات الجمهورية خلال الفترة من 6 إلى 10 مايو الجاري.

يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة استعدادًا لشهر رمضان المبارك من خلال حملات دورية ومكثفة من قبل قطاع الطب الوقائي "إدارة مراقبة الأغذية" بجميع مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات على المنشأت الغذائية كافة.

وأوضح الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي أنه تم المرور على 2023 منشأة غذائية للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية سواء بالمنشأة أو العاملين بها، مشيرًا إلى سحب 3942 عينة وإرسالها للمعامل المركزية بوزارة الصحة للتأكد من صلاحيتها.

وأضاف عيد، في بيان صادر عن الوزارة، إنه حُرر 1617 محضر حيال تلك المخالفات وارسالها للنيابة المختصة والتى تباشر التحقيقات، مشيرًا الى انه تم التوصية بايقاف 222 منشأة غذائية.

وتؤكد وزارة الصحة والسكان أن الحملات الرقابية مستمرة على جميع المنشأت الغذائية والأسواق وسلاسل السوبر ماركت، حرصاً على صحة وسلامة المواطنين، مشددةً أنها ستتخذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.