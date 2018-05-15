سحر نصر: ندعم الاستثمارات كافة وتحديدا الموفرة لفرص عمل جديدة

أكدت الدكتورة سحر نصر، وزير الاستثمار والتعاون الدولي، أن الوزارة تدعم الاستثمارات وخصوصًا في القطاعات الموفرة لفرص عمل جديدة.

وقدمت الدكتورة سحر نصر، الشكر للهيئة العربية للتصنيع، والعاملين بمناسبة افتتاح المركز الجديد لخدمة السيارات الجيب.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي تنظمه الهيئة العربية للتصنيع، حاليًا، بحضور الفريق عبدالعزيز سيف الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، ومسئولين بالشريك الأجنبي للهيئة.

وأضافت سحر نصر، أن الوزارة ترحب بدعم فرص الاستثمار كافة، وتذليل أي عقبات تواجه المستثمرين.