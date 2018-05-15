"الصحة": تدريب ورفع كفاءة 18 ألف من الفريق الطبي خلال 3 أشهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في قطاع الموارد البشرية، تدريب 18 ألف و896 عضو بالمهن الطبية خلال الربع الأول من العام الحالي.

وقالت الوزارة، في بيان صادر عنها، إن ذلك يأتي هذا في إطار حرصها على رفع كفاءة الفريق الطبي من أطباء وصيادلة وتمريض ومثقفين صحيين وغيرهم من العاملين بالمجال الصحي.

وأوضحت الدكتورة ديزيريه لبيب، رئيس قطاع الموارد البشرية والتنمية المهنية المستدامة، أنه تم تدريب 3 ألاف و855 من العاملين بالقطاع الصحي في برامج منفذة من خلال قطاع الموارد البشرية، منهم 839 طبيبا رشحوا لحضور 23 مؤتمرا علميا لإطلاعهم على الجديد في مختلف المجالات الصحية ولتدعيم التعليم الطبى المستمر، و1721 من اعضاء المهن الطبية تم تدريبهم على مستوى محافظات الجمهورية، على رأس العمل بالتعاون مع أأساتذة الجامعات في مجالات مكافحة العدوى، والجودة، وسلامة المرضى، والسموم، والطوارئ، والرعاية، بالإضافة إلى دورة تدريبية للتعريف بقانون التأمين الصحي.

وأضافت رئيس قطاع الموارد البشرية، أنه تم تدريب 419 متدرب عن طريق المعهد القومي للتدريب في مجالات إنعاش القلب لحديثي الولادة والأطفال، وسونار الباطنة، والمناظير الجراحية، ومناظير الركبة، وجراحة العمود الفقري، والتغذية الإكلينيكية في الحالات الشائعة في الأطفال، وأمراض الجهاز الهضمي والكبد، بالإضافة إلى المهارات الإدارية الأساسية.

ومن ناحيته، أشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إلى أنه تم عمل برامج تدريبية من خلال القطاعات التابعة للوزارة، حيث تم تدريب 2314 من أعضاء المهن الطبية في قطاع الطب العلاجي تضمنت 697 طبيب في الإدارة العامة للرعاية الحرجة والعاجلة و30 صيدلي في الإدارة العامة لشئون الصيدلة و1587 عضو مهن طبية في الإدارة العامة للطب العلاجي في مجالات الأمراض الصدرية، وطب العيون، والعلاج الطبيعي، والكلى الصناعي، والاشعة، بالإضافة إلى برامج التغذية، كما تم تدريب 4 ألاف و170 من العاملين بالوحدات الصحية والتمريض لدى قطاع الرعاية الصحية والتمريض، و2000 من العاملين في القطاع الصحي لدى قطاع الشئون الوقائية والأمراض المتوطنة، بالإضافة إلى تدريب 6 ألاف و557 إداري وعضو مهن طبية بقطاع شئون مكتب الوزير.