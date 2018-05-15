"وهدان": التصعيد الإسرائيلي له تبعات خطيرة على المنطقة

أدان النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، اعتداء الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على المدنيين الفلسطينيين العزل، مما أسفر عن استشهاد ما يزيد عن 40 فلسطينيًا، وإصابة أكثر من 1600 جريح، مؤكدًا أن استهداف المدنيين بهذه الطريقة هو جريمة جديدة تضاف للسجل الإجرامي لإسرائيل.

وأكد وهدان في بيان له اليوم، أن التصعيد الإسرائيلي الخطير بهذا الشكل سيكون له تبعات خطيرة على المنطقة، مشيرًا إلى أن مسيرات العودة تطالب بحقها المشروع والعادل والذي نص عليه قرار الأمم المتحدة رقم 194.

وشدد وكيل مجلس النواب، على أن نواب الشعب المصري يدعمون بكل قوة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها الحق في إنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.