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الوطن

جمعة والعناني يفتتحان المرحلة الأولى من أعمال ترميم مسجد زغلول في رشيد

منذ 30 دقيقة
كتب: ابراهيم رشوان واحمد حفنى
جمعة والعناني يفتتحان المرحلة الأولى من أعمال ترميم مسجد زغلول في رشيد

افتتاح مسجد زغلول برشيد

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور خالد العناني، وزير الآثار، اليوم، المرحلة الأولى من أعمال ترميم مسجد زغلول الأثري بمدينة رشيد، بتكلفة إجمالية 38 مليون جنيه.

وكان وزيرى الأوقاف والآثار، شهدا فيلما تسجيليا قصيرا عن عملية ترميم مسجد زغلول ومراحل التنفيذ، خلال زيارتهما لمحافظة البحيرة، كما افتتحا مسجد "السماحى" بعد ترميمه، وتفقدا أعمال ترميم مسجد "المحلى"، بحضور اللواء علاء عبدالفتاح، مدير الأمن، واللواء مجدى عنانى، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس حازم الأشمونى، السكرتير العام المساعد، والشيخ محمد شعلان، وكيل وزارة الأوقاف، ومحمد عباسى والدكتور عمر حمروش، عضوا مجلس النواب.

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