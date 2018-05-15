"الصيادلة" تقرر إحالة نقيبها للتحقيق وإيقافه عن مزاولة المهنة

وافقت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصيادلة على إحالة محيي عبيد، نقيب الصيادلة، إلى التحقيق لما بدر منه من تجاوزات واعتداءات البلطجية على النقابة، وإيقافه عن مزاولة مهنته كنقيب للصيادلة من تاريخ انعقاد الجمعية، بالإضافة إلى تحويله إلى هيئة التأديب.

وقررت الجمعية العمومية الطارئة، مطالبة النقيب برد جميع المبالغ المالية التي حصل عليها جراء عضويته في أي شركة، وكل الأموال التي حصل عليها جراء منصبه كنقيبه، وفي حالة امتناعه عن ذلك تطالبه الجمعية بتقديم الاستقالة الفورية.

وتناقش الجمعية العمومية الطارئة آخر مستجدات ملف سحب الأدوية منتهية الصلاحية "الووش أوت"، ومستجدات مشكلة ضريبة القيمة المضافة، ومطالب صيادلة قطاع الأعمال، وثبات راتب الصيادلة الحكوميين، وآليات تنفيذ قرار الجمعية العمومية للمساهمة في شركة للاستثمار في المجال الطبي، وتداعيات اقتحام النقابة والاعتداء على أعضاء مجلس النقابة العامة، والصيادلة.

وتجري النقابة عموميتها وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل شركات الحراسة الخاصة المنتشرة على مداخل ومخارج دار الحكمة المنعقدة بها العمومية.