جامعة القاهرة تستنكر نقل سفارة أمريكا للقدس المحتلة

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن إجراء نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس يمثل إجهاضا لكافة مباحثات التسوية، مؤكدا أن القدس عاصمة فلسطين إلى الأبد، مضيفًا أن جامعة القاهرة كمؤسسة تعليمية وثقافية ومنبر للسلام في الشرق الأوسط تندد بالقرار الأمريكي المعترف بالقدس، ورافضة له ولكل ما يترتب عليه من آثار.

وأعربت جامعة القاهرة، في بيان لها اليوم، عن استنكارها وإدانتها الشديدة لمضي الإدارة الأمريكية في إجراءات نقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة علي الرغم من الرفض الدولي الواسع لهذا القرار، والذي جاء متزامنًا مع الذكري السبعين لنكبة فلسطين.

كما أدانت الجامعة المجزرة البشعة التي ارتكبتها قوات الإحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد ما يقرب من 59 مواطنًا فلسطينيًا وإصابة أكثر من 1700 آخرين.

وقالت الجامعة، إن هذه الإجراءات، تمثل انتهاكا لكافة التسويات السلمية، ومباحثات السلام، والأعراف الدولية، وتستهين بقرارات الشرعية الدولية وسط غياب دولي.

ودعت جامعة القاهرة، المجتمع الدولي، إلي القيام بواجباته تجاه قضية القدس وفلسطين، واتخاذ جميع الإجراءات السلمية لحل القضية الفلسطينية.

وشددت جامعة القاهرة على دعمها لعروبة القدس وتاريخها العربي، ومساندتها للشعب الفلسطيني من أجل استعادة حقوقه المشروعة.