أبو الغيط: "المذابح" بحق الفلسطينيين ترقى إلى "جرائم حرب"

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم، بأشد العبارات ما ترتكبه إسرائيل من مذابح في حق الفلسطينيين العُزَّل، واصفا ما تقوم به بأنه "يرقى إلى مرتبة جرائم الحرب".

وأضاف أبو الغيط، في بيان، "أن سقوط العشرات من الشهداء الفلسطينيين في مسيرات البطولة والحرية، لابد أن يحرك الضمير العالمي،"، مطالبا المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الذي اختار طريق النضال السلمي فقوبل بالبطش والعنف والقتل، غداة استشهاد نحو 60 فلسطينيا برصاص إسرائيلي في أثناء تظاهرات احتجاجية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.