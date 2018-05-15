نائب الرئيس اليمني يلتقي السفير الأمريكي ويجدد إدانة نقل السفارة للقدس

جدد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، إدانة اليمن لقرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس عاصمة فلسطين بوصف القرار عرقلة للسلام ومخالفة للقرارات الدولية بهذا الشأن.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم السفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تولر لمناقشة المستجدات وجهود إحلال السلام الدائم في اليمن.

وأدان نائب الرئيس اليمني التصعيد الذي تشهده الساحة الفلسطينية بنقل وافتتاح السفارة الأمريكية في القدس واستهداف المدنيين الفلسطينيين من قبل الكيان الصهيوني في مساعٍ سلبية تهدف إلى عرقلة السلام الذي تمتد تداعياته لتشمل المنطقة.

وعبر الفريق محسن عن تأييد اليمن لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي تضمن الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران بوصفها تقود حرباً ومشروعاً طائفياً وتخريبياً في اليمن والمنطقة.

ودعا المجتمع الدولي إلى مواجهة المشروع الإيراني بإنهاء انقلاب الحوثيين وبناء اليمن الاتحادي الذي يضمن ردع مشاريع إيران وعملائها في اليمن والمنطقة وإفشال مخططاتهم ضد اليمن وضد الأشقاء والمصالح الإقليمية والدولية.

من جانبه جدد السفير الأمريكي دعم بلاده للشرعية ولأمن واستقرار اليمن ووحدته، مؤكداً الحرص على تحقيق السلام الدائم لليمنيين بما ينهي معاناتهم ويحقن دماءهم.

وأشار السفير الامريكي إلى أن إيران هي التي تقف خلف مشاريع الفوضى في المنطقة وإدانة أمريكا ووقوفها ضد هذا السلوك.