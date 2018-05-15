الخريطة الكاملة لمسلسلات رمضان 2018

في ظل المنافسة الشرسة بين القنوات الفضائية في الوقت الراهن، والسعي نحو جذب قطاع كبير من الجمهور، والحصول على أكبر قدر من المحتوى الإعلاني، في شهر رمضان، لتحقيق عامل الربح والخروج من الموسم الدرامي بأقل خسائر ممكنة، ترغب تلك القنوات فى شراء بعض الأعمال الدرامية لعرضها بشكلٍ حصري، وذلك رغم خروج بعض الأعمال الدرامية من السباق فى اللحظات الأخيرة بسبب مشكلات مختلفة، حيث تنفرد «dmc» بخمسة مسلسلات حصرية، في رمضان، لتلاحقها «Cbc» بأربعة أعمال درامية تعرضها بشكلٍ حصرى، وكذلك قناة «الحياة» التى أعلنت الدخول فى المنافسة بعد الأزمات التى كانت تلاحقها في الشهور الأخيرة، فتعرض أربعة مسلسلات حصرياً، وكذلك قناة «ON E»، تليها «النهار»، التى تضم لخريطتها في رمضان لهذا العام، مسلسلين تعرضهما بشكل حصري.

1 – مسلسل "بالحجم العائلي"

بطولة يحيى الفخراني، إنتاج إبراهيم حمودة، منى قطب، تأليف محمد رجاء، ومن إخراج هالة خليل، ويذاع على قناة dmc

2 –مسلسل "اختفاء"

بطولة نيللى كريم، إنتاج العدل جروب، تأليف أيمن مدحت، ومن إخراج أحمد مدحت، ويذاع على قناة dmc

3 – مسلسل "ليالى أوجينى"

بطولة ظافر العابدين، إنتاج محمد مشيش، تأليف سماء عبدالخالق وإنجى القاسم، ، ومن إخراج هاني خليفة، ويذاع على قناة cbc دراما، وosn

4 – مسلسل "نسر الصعيد"

بطولة محمد رمضان، إنتاج العدل جروب، تأليف محمد عبدالمعطى، ومن إخراج ياسر سامى، ويذاع على قناة dmc، دبى.

5 – مسلسل "لدينا أقوال أخرى"

بطولة يسرا، إنتاج العدل جروب، تأليف عبدالله حسن، أمين جمال، إبراهيم محسن، خالد أبوبكر، ومن إخراج محمد على، ويذاع على قناة sbc.

6 – مسلسل " أبوعمر المصرى "

بطولة أحمد عز، إنتاج طارق الجناينى، تأليف عز الدين شكرى، ومن إخراج أحمد خالد موسى، ويذاع على قناة ON دراما، osn ، mbc1

7 – مسلسل "كلبش 2"

بطولة أمير كرارة، إنتاج تامر مرسى، تأليف باهر دويدار، ومن إخراج بيتر ميمى، ويذاع على قناة on e، osn، الحياة

8 – مسلسل "أيوب"

بطولة مصطفى شعبان، إنتاج تامر مرسى، تأليف محمد سيد بشير، ومن إخراج أحمد صالح، ويذاع على قناة mbc مصر والحياة.

9 – مسلسل "السهام المارقة"

بطولة شيرى عادل، إنتاج محمد حفظى، تأليف محمد دياب، ومن إخراج محمود كامل، ويذاع على قناة أبوظبى.

10 – مسلسل "قانون عمر"

بطولة حمادة هلال، إنتاج شركة المتحدين، تأليف فداء الشندويلى، ومن إخراج أحمد شفيق، ويذاع على قناة mbc مصر.

11 – مسلسل "رسايل"

بطولة مى عز الدين، إنتاج محمد سليمان عبدالمالك، تأليف تامر مرسى، ومن إخراج إبراهيم فخر، ويذاع على قناة on e.

12 – مسلسل "ربع رومى"

بطولة مصطفى خاطر، إنتاج تامر مرسى، تأليف تامر إبراهيم، فاروق هشام، مصطفى عمر، ومن إخراج معتز التونى، ويذاع على قناة on e، الحياة.

13 – مسلسل "سك على اخواتك"

بطولة على ربيع ، إنتاج شركة المتحدين، تأليف كريم فهمى، ومن إخراج أحمد مدحت، ويذاع على قناة mbc مصر.

14 – مسلسل "فوق السحاب"

بطولة هانى سلامة، إنتاج تامر مرسى، تأليف حسان دهشان، ومن إخراج رؤوف عبدالعزيز، ويذاع على قناة on e.

15 – مسلسل "عوالم خفية"

بطولة عادل إمام، إنتاج ماجنوم (هشام تحسين - رامى إمام)، تأليف محمد محرز، أمين جمال، محمود حمدان، ومن إخراج رامى إمام، ويذاع على قناة CBC ، SBC.

16 – مسلسل "لعنة كارما"

بطولة هيفاء وهبى ، إنتاج ممدوح شاهين، تأليف عبير سليمان، ومن إخراج خيرى بشارة، ويذاع على قناة النهار، القاهرة والناس

17 – مسلسل "خفة يد"

بطولة بيومى فؤاد، إنتاج عبدالله أبوالفتوح، تأليف تامر إبراهيم، ومن إخراج معتز التونى، ويذاع على قناة mbc مصر

18 – مسلسل "ضد مجهول"

بطولة غادة عبدالرازق، إنتاج تامر مرسى، تأليف أيمن سلامة، ومن إخراج طارق رفعت، ويذاع على قناة on e، ودبى

19 – مسلسل "عزمى وأشجان"

بطولة حسن الرداد، إنتاج أحمد السبكى، تأليف أحمد محيى، محمد محمدى، ومن إخراج إسلام خيرى، ويذاع على قناة النهار

20 – مسلسل "مليكة"

بطولة دينا الشربينى، إنتاج تامر مرسى ، تأليف محمد سليمان عبدالمالك، ومن إخراج شريف إسماعيل، ويذاع على النهار، الحياة

21 – مسلسل "30 ليلة وليلة"

بطولة سعد الصغير، إنتاج بلال صبرى، تأليف بلال صبرى ، ومن إخراج إبرام نشأت، ويذاع على قناة النهار

22 – مسلسل "أرض النفاق"

بطولة محمد هنيدى، إنتاج العدل جروب، تأليف يوسف السباعى، ومن إخراج محمد العدل، ويذاع على قناةSBC

23 – مسلسل "ممنوع الاقتراب أو التصوير"

بطولة زينة، إنتاج أمير شوقى، تأليف محمد الصفتى، ومن إخراج زياد الوشاحى، ويذاع على قناة mbc مصر

24 – مسلسل "طايع"

بطولة عمرو يوسف، إنتاج شركة ماجنوم، تأليف محمد دياب، خالد دياب، شيرين دياب، ومن إخراج عمرو سلامة، ويذاع على قناة cbc، cbs، التليفزيون المصرى

25 – مسلسل "الوصية"

بطولة أكرم حسنى، إنتاج كريم أبوذكرى، تأليف أيمن وتار، مصطفى حلمى، ومن إخراج خالد الحلفاوى، ويذاع على قناة cbc

26 – مسلسل "أمر واقع"

بطولة كريم فهمى، إنتاج aroma، تأليف محمد رفعت، ومن إخراج مجدى السميرى، ويذاع على قناة dmc، المحور، التليفزيون المصرى

27 – مسلسل "رحيم"

بطولة ياسر جلال، إنتاج فنون مصر، تأليف محمد إسماعيل أمين، ومن إخراج محمد سلامة، ويذاع على قناة cbc