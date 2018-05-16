تكريم مديري البوابة الإلكترونية والمساحة ببورسعيد في "إعداد القيادات"

أقيم حفل تخريج الدفعة الثانية من برنامج إعداد القيادات الشابة في الجهاز الإداري للدولة، اليوم، بدار الأوبرا المصرية.

ومن محافظة بورسعيد حصلت كلا من المهندسة زينب الموافي مدير تكنولوجيا الاتصالات والبوابة الإلكترونية ونهال عبدالعزيز مدير المساحة بالمحافظة على درجة الماجستير في إدارة الأعمال.

حضر الحفل أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

ويعد أضخم برنامج تعليمي وتدريبي يتم تنفيذه على المستوى الدولي، حيث يهدف إلى خلق قيادات شابة قادرة على التعامل المحلي والدولي في مفاصل الجهاز الإداري للدولة، ويشارك في هذه الاحتفالية عدد من الوزراء والمحافظين لدعم أبنائهم من خريجي هذه الوزارات وتشجيع الآخرين على الانضمام لهذا البرنامج الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من الرؤية الشاملة لمصر 20-30.

ويبلغ عدد خريجي هذه الدفعة من حملة ماجستير إدارة الأعمال، 103 وهم من وزارات السياحة، التربية والتعليم، التعليم العالي، الصناعة والتجارة، الطيران المدني، القوى العاملة، التخطيط، الكهرباء، المالية، النقل الاتصالات، الصحة، الشباب والرياضة، العدل، الخارجية، التموين، البيئة، البترول، الإنتاج الحربي، الإسكان، الاستثمار، الآثار، وكذلك محافظات كفر الشيخ، وبورسعيد، الوادي الجديد، المنوفية، القليوبية، القاهرة، الغربية، الجيزة، البحيرة، الأقصر الإسكندرية، أسيوط، أسوان.

ووقعت جامعة إسلسكا باريس مع وزارتي التعليم العالي والإصلاح الإداري اتفاقية يتم بموجبها تدريب ألف وخمسمائة قيادة متوسطة للحصول على درجة ماجستير إدارة الأعمال كمنحة من الجامعة في خلال السنوات الأربع المقبلة.

ويحصل تسعون طالبا وطالبة على الدبلوم العالي لإدارة الأعمال، ولقد تقدم معظمهم لاستكمال الدراسة والحصول على الماجستير سواء من خلال المنح الكاملة أو الجزئية التي تقدمها لهم وزارة التخطيط بناء على المستوى العلمي الذي أبدوه في دراسة الدبلومة العليا.