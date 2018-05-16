تسجيل الدخول

الوطن

تكريم مديري البوابة الإلكترونية والمساحة ببورسعيد في "إعداد القيادات"

منذ 51 دقيقة
كتب: هبه صبيح
تكريم مديري البوابة الإلكترونية والمساحة ببورسعيد في "إعداد القيادات"

نكريم البوابة الإلكترونية

أقيم حفل تخريج الدفعة الثانية من برنامج إعداد القيادات الشابة في الجهاز الإداري للدولة، اليوم، بدار الأوبرا المصرية.

ومن محافظة بورسعيد حصلت كلا من المهندسة زينب الموافي مدير تكنولوجيا الاتصالات والبوابة الإلكترونية ونهال عبدالعزيز مدير المساحة بالمحافظة على درجة الماجستير في إدارة الأعمال.

حضر الحفل أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

ويعد أضخم برنامج تعليمي وتدريبي يتم تنفيذه على المستوى الدولي، حيث يهدف إلى خلق قيادات شابة قادرة على التعامل المحلي والدولي في مفاصل الجهاز الإداري للدولة، ويشارك في هذه الاحتفالية عدد من الوزراء والمحافظين لدعم أبنائهم من خريجي هذه الوزارات وتشجيع الآخرين على الانضمام لهذا البرنامج الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من الرؤية الشاملة لمصر 20-30.

ويبلغ عدد خريجي هذه الدفعة من حملة ماجستير إدارة الأعمال، 103 وهم من وزارات السياحة، التربية والتعليم، التعليم العالي، الصناعة والتجارة، الطيران المدني، القوى العاملة، التخطيط، الكهرباء، المالية، النقل الاتصالات، الصحة، الشباب والرياضة، العدل، الخارجية، التموين، البيئة، البترول، الإنتاج الحربي، الإسكان، الاستثمار، الآثار، وكذلك محافظات كفر الشيخ، وبورسعيد، الوادي الجديد، المنوفية، القليوبية، القاهرة، الغربية، الجيزة، البحيرة، الأقصر الإسكندرية، أسيوط، أسوان.

ووقعت جامعة إسلسكا باريس مع وزارتي التعليم العالي والإصلاح الإداري اتفاقية يتم بموجبها تدريب ألف وخمسمائة قيادة متوسطة للحصول على درجة ماجستير إدارة الأعمال كمنحة من الجامعة في خلال السنوات الأربع المقبلة.

ويحصل تسعون طالبا وطالبة على الدبلوم العالي لإدارة الأعمال، ولقد تقدم معظمهم لاستكمال الدراسة والحصول على الماجستير سواء من خلال المنح الكاملة أو الجزئية التي تقدمها لهم وزارة التخطيط بناء على المستوى العلمي الذي أبدوه في دراسة الدبلومة العليا.

أخبار متعلقة

عادل حقي يخطف آذان المستمعين في حفلة بدار الأوبرا المصرية

عادل حقي يخطف آذان المستمعين في حفلة بدار الأوبرا المصرية
رئيس هيئة الثقافة السعودية: 5 آلاف و500 شخص حضروا لعرض الأوبرا المصرية

رئيس هيئة الثقافة السعودية: 5 آلاف و500 شخص حضروا لعرض الأوبرا المصرية
وزير قطاع الأعمال يشهد حفل تكريم مجلس إدارة "القابضة للأدوية" السابق

وزير قطاع الأعمال يشهد حفل تكريم مجلس إدارة "القابضة للأدوية" السابق
اليوم.. "أسلسكا" تحتفل بتخريج دفعة جديدة من حملة ماجستير إدارة الأعمال

اليوم.. "أسلسكا" تحتفل بتخريج دفعة جديدة من حملة ماجستير إدارة الأعمال

التعليقات

مسيرات ضد نقل السفارة الأمريكية للقدس

أحدث الأخبار

نيابة نقادة تحقق مع طالب دهس 5 طالبات بجرار زراعي في قنا

نيابة نقادة تحقق مع طالب دهس 5 طالبات بجرار زراعي في قنا

سعفان: الانتخابات العمالية في شمال سيناء 24 مايو

سعفان: الانتخابات العمالية في شمال سيناء 24 مايو

القاهرة: استمرار حصر وإخلاء المناطق الخطرة قبل نهاية العام

القاهرة: استمرار حصر وإخلاء المناطق الخطرة قبل نهاية العام

قطاع التفتيش بالتنمية المحلية: لن نسمح بتعديات جديدة على أملاك الدولة

قطاع التفتيش بالتنمية المحلية: لن نسمح بتعديات جديدة على أملاك الدولة

عاجل| "الخارجية": الاجتماع الخاص بسد النهضة يقترب من وضع مسار الدراسات

عاجل| "الخارجية": الاجتماع الخاص بسد النهضة يقترب من وضع مسار الدراسات

اختيارات الوطن

"ريمونتادا" زملكاوية في 20 يوما تحفظ ماء وجهه.. هزم الأهلي وتوج بالكأس

"ريمونتادا" زملكاوية في 20 يوما تحفظ ماء وجهه.. هزم الأهلي وتوج بالكأس

مفتي الديار المصرية: غدا المتمم لشهر شعبان والخميس غرة رمضان

مفتي الديار المصرية: غدا المتمم لشهر شعبان والخميس غرة رمضان

"والله بعودة".. 6 دول تستقبل رمضان غدا: أبرزها أوكرانيا والسويد

"والله بعودة".. 6 دول تستقبل رمضان غدا: أبرزها أوكرانيا والسويد

موجة رفض عربية وعالمية لـ«نقل السفارة الأمريكية».. وإدانات دولية لـ«المجزرة الإسرائيلية»

موجة رفض عربية وعالمية لـ«نقل السفارة الأمريكية».. وإدانات دولية لـ«المجزرة الإسرائيلية»

عايز تتسلى فى الإجازة؟.. اعمل من الكتب فوانيس

عايز تتسلى فى الإجازة؟.. اعمل من الكتب فوانيس

الأكثر قراءة

عاجل