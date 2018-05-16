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الوطن

بسنت فهمي: مصر من أكثر 3 دول جاذبة للاستثمار في العالم

منذ 47 دقيقة
كتب: محمود البدوي
بسنت فهمي: مصر من أكثر 3 دول جاذبة للاستثمار في العالم

بسنت فهمي

قالت الدكتورة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنه لا ينبغي القلق بخصوص مخاطر ارتفاع تكاليف الدين العام، حيث إن مصر لديها احتياطي نقدي كبير، موضحة أن الديون تُسدد على مدد طويلة الأجل وبالتالي سيكون هناك دخول من الصادرات والانتاج والاستثمار.

وأضافت "فهمي"، خلال مداخلة في برنامج "رأي عام"، على قناة  "تن"، أن مصر من أكثر 3 دول جاذبة للاستثمار في العالم، مؤكدة أن مصر تتأثر بما يكون في المنطقة العربية، ولكن نحن لدينا تقارير كثيرة تؤكد ثباتنا الاقتصادي، وكل مؤشرتنا إيجابية ونسير على الطريق السليم.

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