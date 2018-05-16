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الوطن

الصين قلقة بشأن أحداث غزة: "مستعدون للمساهمة في تسوية نهائية للقضية"

منذ 47 دقيقة
كتب: وكالات
الصين قلقة بشأن أحداث غزة: "مستعدون للمساهمة في تسوية نهائية للقضية"

تختلف المواقف الصينية عن الغربية من قضايا المنطقة

قال المتحدث باسم وزارة الخارحية الصينية، أمس، إنّ بلاده تشعر ببالغ القلق بشأن الاشتباكات العنيفة الحاصلة في قطاع غزة وتدعو كلا من إسرائيل وفلسطين لممارسة ضبط النفس.

وقال "لو كانج" المتحدث باسم الخارجية الصينية، في مؤتمر صحفي دوري إن الصين قلقة للغاية بشأن المواجهات التي أدت إلى سقوط عدد كبير من الضحايا، وأضاف أنّ الصين "تعارض استعمال العنف ضد المدنيين"، وندعو كلا من إسرائيل وفلسطين وبخاصة الجانب الإسرائيلي لممارسة ضبط النفس لتجنب تصعيد التوترات.

وتابع أن قضية وضع القدس وملكيتها معقدة وحساسة للغاية، وقال إن الجانب الصيني يدعم استئناف محادثات السلام بين فلسطين وإسرائيل في أقرب وقت ممكن وتسوية الوضع النهائي للقدس عبر الحوار بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة.

وقال إن الصين مستعدة للعمل مع الأطراف المعنية ‏لتقديم الإسهامات من أجل التوصل لتسوية ملائمة ونهائية للقضية الفلسطينية.

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