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الوطن

القوات المسلحة تؤكد على إجراء امتحانات الثانوية بشمال سيناء في موعدها

منذ 43 دقيقة
كتب: محمد مقلد
القوات المسلحة تؤكد على إجراء امتحانات الثانوية بشمال سيناء في موعدها

مديرية التعليم بشمال سيناء

أرسلت الأمانة العامة لوزارة الدفاع ردها لمجلس النواب حول الالتماس المقدم من أعضاء مجلس النواب بشمال سيناء، حول إجراء امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية والأزهرية في موعدها، دون أي تأجيل مع اهتمام القوات المسلحة بالمشاركة في تأمين اللجان.

وقالت الأمانة العامة في خطابها الموجه للأمين العام لمجلس النواب، إنه إيماءً إلى الالتماس المقدم من أعضاء مجلس النواب بشمال سيناء بتاريخ 22 أبريل الماضي يرجى الإحاطة بأن القوات المسلحة في إطار تنفيذ مهامها في نطاق محافظة شمال سيناء، ستتعاون مع الشرطة المدنية بإجراءات تأمين لجان الامتحانات للثانوية العامة والدبومات الفنية والأزهرية في المواعيد المقررة والمقار المعتادة والمقرر لها من قبل وزارة التربية والتعليم بجميع مدن ومراكز المحافظة.

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