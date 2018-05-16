تشغيل محطات مياه الشرب 18 ساعة يوميا بمدينة الخارجة في الواي الجديد

أكد المهندس مجدي الطماوي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد، اليوم، تطبيق زيادة ساعات تشغيل محطات مياه الشرب للمدينة والقرى التوابع طوال شهر رمضان المعظم.

وأضاف الطماوي، إنه سيجرى تشغيل محطات مياه الشرب لضخها للمنازل في المدينة لمدة 18 ساعة، بحيث يبدأ ضخ المياه للمنازل اعتبارًا من الواحدة بعد منتصف الليل وحتى الساعة 4.30 فجرا، وتتوقف المياه من الساعة 4.30 فجرًا وحتى الساعة 7 صباحًا، ثم يعاد ضخ المياه مرة أخرى من الساعة 7 صباحا وحتى الساعة 10 مساءً.

وأوضح الطماوي، أن المركز انتهى من خطط صيانة محطات مياه الشرب استعدادا للشهر الكريم، إضافة إلى متابعة مدى توافر السلع الغذائية في منافذ القوات المسلحة وفرع الشركة المصرية لتجارة الجملة بالمدينة.