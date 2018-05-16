"الإسكان" تناقش "استراتيجية السكن" مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات

أعلنت نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، عن عقد اجتماع تشاوري لمناقشة مسودة "استراتيجية الإسكان في مصر"، التي أعدها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "UN-Habitat"، بالتنسيق مع مختلف الجهات ذات الصلة، وبدعم فني من قطاع الإسكان والمرافق، وذلك برئاستها، وبحضور ممثلي برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، مكتب مصر، ونخبة من المعنيين بقطاع الإسكان، والجهات التابعة للوزارة، وأساتذة الجامعات المتخصصين، وبعض الخبراء، وممثلي المجتمع المدني.

وقالت هاشم، إن ممثـل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشـرية استعـرض الهيكل العـام لمسودة "استراتيجية الإسكان في مصر"، وتناول المكونات الرئيسية للاستراتيجية، ثم دارت المناقشات بين الحضور، الذين أبدوا بعض الملاحظات والمقترحات والآراء حول مسودة الاستراتيجية.

وأوضحت وكيل أول وزارة الإسكان، أنها عرضت تحليل البيانات الواردة بالنتائج النهائية للتعداد السكاني لعام 2017، ومقارنتها بالنتائج النهائية لتعدادي 2006، 1996، فيما يتعلق بالوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، المؤجرة بنظام الإيجار الجديد، الوحدات السكنية بنظام الملك، الهبة، الوحدات الخالية، الوحدات المغلقة، كما استعرضت سياسات الوزارة فى هذا الخصوص، مؤكدة أن الاجتماع انتهي ببعض التوصيات التي ستؤخذ في الاعتبار.

وأضافت هاشم، أن الاستراتيجية تهدف لخلق بيئة تمكينية لزيادة المعروض من الإسكان ميسور التكلفة، موضحة أن المسكن الملائم يمثل أحد الحاجات الضرورية للإنسان المعاصر، بل يعد الحق في السكن مكون أساسي من مكونات حقوق الفرد، أقرته المواثيق الدولية، وهو من أساسيات الحماية والرعاية التي توليها الدولة للفرد، حيث يأتي في المرتبة التالية بعد توفير المأكل والملبس، ومن هنا برزت أهمية الإسكان كأحد الركائز الأساسية لأمن أي مجتمع.

وأشارت رئيس قطاع الإسكان والمرافق، إلى أن وزارة الإسكان حرصت على المطالبة بتضمين الدستور المصري النص على الحق فى السكن الملائم، ومن هنا نص الدستور في المادة 78، علي أن تكفل الدولة للمواطنين الحق في السكن الملائم والآمن والصحي بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية، كما أن الوزارة حريصة على تحديد استراتيجيات ثابتة ومستقرة توضح مسئوليات الدولة وتحدد أطر السياسات بشكل يعالج المشاكل الحالية، ويحقق آمال الشعب المصري في الحصول على سكن مناسب.​