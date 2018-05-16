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الوطن

شباب البرنامج الرئاسي: ثورة يناير حراك شعبي خرج فيه جميع أطياف الشعب

منذ 3 دقيقة
كتب: أحمد حامد دياب
شباب البرنامج الرئاسي: ثورة يناير حراك شعبي خرج فيه جميع أطياف الشعب

شباب البرنامج الرئاسي

عبر شباب البرنامج الرئاسي عن رؤيتهم للمراحل السياسية والحزبية التي مرت بها مصر منذ عهد محمد علي، في جلسة بعنوان "رؤية شبابية لتحليل المشهج السياسي المصري"، ضمن فعاليات المؤتمر الدوري الخامس للشباب.

وقال أحد شباب البرنامج الرئاسي، إن المواطنين لم يكونوا راضين عن نتيجة الانتخابات البرلمانية التي أجريت عام 2010، والذي شهد هيمنة وسيطرة الحزب الوطني على كل مفاصل الدولة السياسية والاقتصادية، ما أدى إلى قيام ثورة يناير.

وأضاف شباب البرنامج الرئاسي، أن الحراك الشعبي الكبير في ثورة 25 يناير وخروج جميع الأطياف، ورفض التوريث، والمطالبة بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية أدى إلى تعديلات دستورية في 19 مارس 2011، واتهم شباب البرنامج الرئاسي جماعة الإخوان باستغلال المواطنين.

وانطلق المؤتمر الوطني الدوري الخامس للشباب،اليوم، والذي ينعقد في القاهرة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد كبير من الوزراء والمسؤولين، بمشاركة 1500 شاب وشابة من مختلف الاتجاهات والتخصصات.

المؤتمر الوطني الخامس للشباب

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انطلاق فعاليات المؤتمر الخامس للشباب

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