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الوطن

"يقتل القتيل ويمشي في جنازته".. قاعدة رادار تركية تحمي سماء إسرائيل

منذ 5 دقيقة
كتب: وكالات
"يقتل القتيل ويمشي في جنازته".. قاعدة رادار تركية تحمي سماء إسرائيل

صورة أرشيفية

مع تصاعد الانتقادات الحادة ضد قرار الولايات المتحدة بنقل السفارة الأمريكية إلى "القدس المحتلة"، بدأ الشارع التركي الحديث عن قاعدة رادار "كوراجيك" الموجودة في منطقة "كوراجيك" بمدينة "مالطيا" التي تعمل على حماية سماء إسرائيل، وفق ما نقلت صحيفة "زمان" التركية المعارضة.

وقال العميد متقاعد بيازيد كاراتاش الخبير في الشؤون العسكرية والإستراتيجية: "أسست قاعدة رادار كوراجيك عام 2010 بقرار من قبل حلف شمال الأطلسي الناتو، وتم تشغيل نظام الرادار في يناير 2012".

ويعتبر هذا الرادار جزءا من نظام دفاع جوي مكون من عدة مراحل خاص بحلف الناتو، تم تنصيبه لمواجهة الأخطار القادمة من إيران، مشيرا إلى أن هذا الرادار موجود في كل من تركيا وإسرائيل وقطر.

وبحسب الخبير الاستراتيجي، يعتبر هذا الرادار مهما للغاية لتفعيل الإنذار المبكر لأنه يكشف الأجواء الإيرانية بالكامل، لذلك يكون لإسرائيل إنذار مبكر في حال إطلاق أي صواريخ في المنطقة، بفضل رادار كوراجيك في تركي.

والاثنين الماضي واجهت قوات الاحتلال الإسرائيلي محتجين فلسطينيين بعنف مفرط، خرجوا رفضا لقرار افتتاح السفارة الأمريكية في مدينة "القدس المحتلة"، وأفضت المواجهات إلى مجزرة إسرائيلية راح ضحيتها أكثر من 60 شهيدا، وقرابة 3 آلاف حالة إصابة في "غزة".

 

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