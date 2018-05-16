تأجيل محاكمة معاون مباحث المقطم بتهمة قتل "عفروتو" لجلسة 9 يوليو  

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى عابدين، برئاسة المستشار جعفر نجم الدين تأجيل جلسة محاكمة معاون مباحث المقطم وأمين شرطة بالقسم فى اتهامهم بقتل "محمد عبد الحكيم" الشهير بـ"عفروتو"عن طريق ضربهما له عمدا لجلسة 9 يوليو للاطلاع على تقرير اللجنة الثلاثية.

تضمن أمر إحالة المتهمين للمحاكمة بأن النقيب "محمد. س"- معاون مباحث المقطم، و"محمد. أ" - أمين شرطة بقسم المقطم، ضربا فى 5 يناير الماضى، "محمد عبد الحكيم" الشهير بـ"عفروتو" عمدًا، حيث أسقطه المتهم الثانى (أمين الشرطة) أرضًا وسدد له المتهم الأول (ضابط الشرطة) ركلات استقرت فى الصدر فأحدثا الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، ولم يقصدا قتله لكن الضرب أفضى إلى موته.

وأحالت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية جنوب القاهرة معاون مباحث قسم المقطم وأمين شرطة محبوسين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، ووجهت تهمة ضرب أفضى إلى موت واحتجاز شخص دون وجه حق.

وكشف تقرير الطب الشرعي عن لإصابة القتيل بكسر في الضلع الأيسر ما نتج عنه تهتك بالطحال ونزيف دموي شديد في البطن.

وأكدت تحريات المباحث الجنائية والأمن العام تورط المتهمين فيما أكد شاهدين من أصدقاء عفروتو وشهود كانوا متواجدين في قسم الشرطة ورئيس مباحث المقطم وعدد من أفراد الأمن وقوة الضبط، تورط المتهمين في مقتل"عفروتو".