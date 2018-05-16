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الوطن

مُدرب "تنس": تدريبان فقط في الأسبوع خـلال رمضان.. والمدة حسب استجابة كل لاعب

منذ 6 دقيقة
كتب: الوطن
مُدرب "تنس": تدريبان فقط في الأسبوع خـلال رمضان.. والمدة حسب استجابة كل لاعب

صورة أرشيفية

كرة المضرب أو "التنس الأرضي"، نوع من الرياضات التي يتبارى فيها لاعبان في مباريات الفردي، أو فريقين مكونان من لاعبين في مباريات الزوجي، كلٌ يحمل مضربه ليستخدمه في ضرب كرة فوق الشبكة لمنطقة الخصم، ترقى أصول اللعبة إلى القرن الحادي عشر للميلاد، عندما نشأ في الأوساط الإكليريكية الفرنسية ضرب منها عرف بتنس الفناء (Court tennis)، ومن ثَم راج في الأوساط الملكية الفرنسية خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر، حسب موقع "المنبر الرياضي".

يوضح كابتن مصطفى ربيع مُدرب "تنس" بكلية التربية الرياضية، لـ"الوطن"، كيفية ممارسة تلك اللعبة والتدريب عليها خلال شهر رمضان.

وأوضح أنه لا تُمارس التدريبات في نهار رمضان، ولكنها تبدأ بعد صلاة العشاء أي بعد الإفطار بساعة أو اثنين.

وتابع المُدرب: "تمرينان كل أسبوع و3 في الإجازات، تلك الأعداد المتبعة في الأيام العادية لممارسة تدريبات كرة المضرب إلا أنها في رمضان تبقى على عددها ولكن تختلف مدتها حسب كفاءة كل لاعب ودرجة استجابته، فإذا كانت 3 تمرينات والتمرين الثالث يستغرق ساعة يتم توزيعها مناصفة على التمرينين، وتختلف مدة التدريب من لاعب لآخر فتبدأ من ساعتين وعند البعض يُكتفى بساعة إلا ربع فقط".

ويؤكد كابتن مصطفى، أنه يصعب إيقاف التدريبات خلال شهر رمضان خاصة مع اللاعب المحترف للحفاظ على مستواه، أما إذا كان هاوٍ فلا يتأثر كثيرًا بالبُعد ولكن لياقته تقل بالتأكيد.

ويُنصح لاعبي كرة المضرب، بعدم الإكثار في تناول السوائل على الإفطار، وأن تكون كميات وجباتهم محدودة حتى لا تتأثر أجسادهم.

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