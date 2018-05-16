"الريـاضة في رمضان".. نصيحة طبية يستبعدها المجتمع

"الرياضة في رمضان"... عادة صحية ينصح الأطباء بممارستها خلال الشهر الكريم، على غير المتعارفات الاجتماعية التي تفضل الابتعاد عن ممارستها نظرًا لطبيعة الصيام والإجهاد الذي يحل بالجسم في ظل عدد ساعات الصيام الطويلة التي قد تصل إلى 16 ساعة في اليوم، بالإضافة ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.

لكن بالنسبة إلى القائمين على تدريب الرياضات المختلفة، لا يتوقفون عن تدريب لاعبيهم خلال شهر رمضان، ولكن لكُل مُدرب منهم طريقة في كيفية الممارسة واختيار الزمان، حسب طبيعة اللعبة وإمكانيات اللاعب.

"الوطن" تجولت بين مُدربي الألعاب الرياضية المختلفة لإيضاح أشكال التدريب ومواقيتها وطرق اختلاف ذلك ما بين كل رياضة وأخرى.