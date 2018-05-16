تسجيل الدخول

الوطن

"الريـاضة في رمضان".. نصيحة طبية يستبعدها المجتمع

منذ 2 دقيقة
كتب: الوطن
"الريـاضة في رمضان".. نصيحة طبية يستبعدها المجتمع

صورة أرشيفية

"الرياضة في رمضان"... عادة صحية ينصح الأطباء بممارستها خلال الشهر الكريم، على غير المتعارفات الاجتماعية التي تفضل الابتعاد عن ممارستها نظرًا لطبيعة الصيام والإجهاد الذي يحل بالجسم في ظل عدد ساعات الصيام الطويلة التي قد تصل إلى 16 ساعة في اليوم، بالإضافة ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.

لكن بالنسبة إلى القائمين على تدريب الرياضات المختلفة، لا يتوقفون عن تدريب لاعبيهم خلال شهر رمضان، ولكن لكُل مُدرب منهم طريقة في كيفية الممارسة واختيار الزمان، حسب طبيعة اللعبة وإمكانيات اللاعب.

"الوطن" تجولت بين مُدربي الألعاب الرياضية المختلفة لإيضاح أشكال التدريب ومواقيتها وطرق اختلاف ذلك ما بين كل رياضة وأخرى.

أخبار متعلقة

إعلانات رمضان| بالفيديو| "الهضبة" أشهر من سوق منتجات "بيبسي" في رمضان

إعلانات رمضان| بالفيديو| "الهضبة" أشهر من سوق منتجات "بيبسي" في رمضان
إعلانات رمضان| بالفيديو| "كيتو".. إعـلان استهدف جيل "التسعينات" بالرسوم الكارتونية

إعلانات رمضان| بالفيديو| "كيتو".. إعـلان استهدف جيل "التسعينات" بالرسوم الكارتونية
إعلانات رمضان| بالفيديو| طارق نور وياسمين عبدالعزيز.. شفرة نجاح "طعمية فرج الله"

إعلانات رمضان| بالفيديو| طارق نور وياسمين عبدالعزيز.. شفرة نجاح "طعمية فرج الله"
إعلانات رمضان | بالفيديو| جـاهين واللحن الفلكلوري والإخراج الكارتوني.. ثلاثية نجاح إعلان "ريري"

إعلانات رمضان | بالفيديو| جـاهين واللحن الفلكلوري والإخراج الكارتوني.. ثلاثية نجاح إعلان "ريري"

التعليقات

انطلاق فعاليات المؤتمر الخامس للشباب

أحدث الأخبار

"الريـاضة في رمضان".. نصيحة طبية يستبعدها المجتمع

"الريـاضة في رمضان".. نصيحة طبية يستبعدها المجتمع

كوريا الشمالية تهدد بإلغاء القمة مع الولايات المتحدة

كوريا الشمالية تهدد بإلغاء القمة مع الولايات المتحدة

"يقتل القتيل ويمشي في جنازته".. قاعدة رادار تركية تحمي سماء إسرائيل

"يقتل القتيل ويمشي في جنازته".. قاعدة رادار تركية تحمي سماء إسرائيل

مُدرب كـرة سلة: لا تدريب في نهار رمضان.. واستحالة التوقف لبدء الدوري منتصف سبتمبر

مُدرب كـرة سلة: لا تدريب في نهار رمضان.. واستحالة التوقف لبدء الدوري منتصف سبتمبر

"ثقافة الوادي الجديد" تستعد لإحياء ليالي شهر رمضان

"ثقافة الوادي الجديد" تستعد لإحياء ليالي شهر رمضان

اختيارات الوطن

موقف أوتوبيسات.. الصبح للبشر وبالليل لـ«الكارو»: «ينفع كده؟»

موقف أوتوبيسات.. الصبح للبشر وبالليل لـ«الكارو»: «ينفع كده؟»

6 نقاد يرسمون خارطة الطريق.. وعادل إمام و«الفخرانى» يتصدران المشهد

6 نقاد يرسمون خارطة الطريق.. وعادل إمام و«الفخرانى» يتصدران المشهد

إيه اللى يعطَّل شباك التذاكر بعد زيادة الأسعار؟ عدد المحطات

إيه اللى يعطَّل شباك التذاكر بعد زيادة الأسعار؟ عدد المحطات

«كومبارس» على باب الله: يوم الشغل بيقع عليّا بـ«150 جنيه وربع فرخة وطبق سلطة»

«كومبارس» على باب الله: يوم الشغل بيقع عليّا بـ«150 جنيه وربع فرخة وطبق سلطة»

الكوميديا و«ورش الكتابة» والبطولة النسائية والمخرجون الجدد.. أبرز الظواهر الفنية

الكوميديا و«ورش الكتابة» والبطولة النسائية والمخرجون الجدد.. أبرز الظواهر الفنية

الأكثر قراءة

عاجل