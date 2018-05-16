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الوطن

تكليف الجامعة العربية بخطة تحرك للتعامل مع تداعيات القرار الأمريكي

اليوم PM 03:44
كتب: بهاء الدين عياد
تكليف الجامعة العربية بخطة تحرك للتعامل مع تداعيات القرار الأمريكي

حسام زكي

أعلن السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية، أن هناك تكليفا من مجلس الجامعة العربية للأمانة العامة للجامعة بإعداد خطة تحرك عربية للتعامل مع القرار الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده، اليوم الأربعاء، مع السفير السعودي لدى مصر ومندوبها الدائم بالجامعة العربية أسامة نقلي وسفير فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم بالجامعة العربية دياب اللوح، في ختام أعمال مجلس جامعة الدول العربية في دورته غير العادية على مستوى المندوبين الدائمين.

وقال السفير حسام زكي إن "الاجتماع ناقش مشروع قرار سيعرض على وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الطارئ غدا  الخميس  يتضمن الموقف العربي من القرار الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتداءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.

وأضاف زكي أن هذا القرار سيمثل أقصى المواقف السياسية التي يمكن أن يتخذها مجلس الجامعة العربية في دعمه للصمود الفلسطيني ورفضه للقرار الأمريكي.

 

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