بارزاني: ماكجورك أبلغنا رغبة واشنطن بتشكيل حكومة عراقية تخدم الجميع

أكد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني، أن بريت ماكجورك مبعوث الرئيس الأمريكي، أبلغه برغبة واشنطن في تشكيل حكومة عراقية تخدم الجميع.

وقال في مؤتمر صحفي: "المبعوث الأمريكي بريت ماكجورك أبلغنا عن رغبة واشنطن بتشكيل حكومة عراقية تخدم جميع العراقيين، لم أشعر بأن لدى الأمريكان فيتو ضد أي شخص أو جهة أو تفضيل طرف على آخر"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأضاف: "ماكجورك أكد على أن عملية تشكيل الحكومة هي مسألة داخلية بحتة، ويجب أن يقرر العراقيون بأنفسهم من يستحق أن يشكل الحكومة، ومن المقرر أن يجتمع ماكجورك مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني في وقت لاحق، حواراتنا ستستمر بشأن تشكيل الحكومة الجديدة وستكون في إطار مصلحة العراق وشعب كردستان".

وأعرب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق عن أمله بأن يتعلم الساسة من هذه الانتخابات درسا لتوفير مطالب العراقيين.