إطلاق اسمي شهيدين على مدرستين في مركز ببا ببني سويف

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة بني سويف، على إطلاق اسم الشهيد نبيل سيد عبدالتواب، مجند قوات مسلحة، على المدرسة الابتدائية بقرية علي كيلاني بمركز ببا، وإطلاق اسم الشهيد رمضان نادي أحمد عبد المقصود، أمين شرطة، على مدرسة هلية الإعدادية المشتركة مركز ببا، تقديرًا لما بذلته شهداء القوات المسلحة والشرطة من تضحيات في سبيل الدفاع عن الوطن.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد، اليوم، برئاسة المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، وبحضور اللواء جرير مصطفى، مدير أمن بني سويف والعقيد محمد حجازي، المستشار العسكري للمحافظة، والنائبين: عبدالرحمن برعي وعصام خلاف عضوي مجلس النواب، واللواء عصام العلقامي السكرتير العام واللواء خميس أبو الفضل، السكرتير العام المساعد، فضلًا عن التنفيذيين من رؤساء المدن ومديري المصالح الحكومية.

واستعرض المجلس الموقف المالي والتنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية في قطاعات الرصف والكهرباء وتحسين البيئة والأمن والمرور والإطفاء وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية وذلك في الفترة من أول يوليو 2017 حتى منتصف مايو الجاري.