تسجيل الدخول

الوطن

إطلاق اسمي شهيدين على مدرستين في مركز ببا ببني سويف

منذ 24 دقيقة
كتب: عمرو رجب
إطلاق اسمي شهيدين على مدرستين في مركز ببا ببني سويف

جانب من اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة بني سويف

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة بني سويف، على إطلاق اسم الشهيد نبيل سيد عبدالتواب، مجند قوات مسلحة، على المدرسة الابتدائية بقرية علي كيلاني بمركز ببا، وإطلاق اسم الشهيد رمضان نادي أحمد عبد المقصود، أمين شرطة، على مدرسة هلية الإعدادية المشتركة مركز ببا، تقديرًا لما بذلته شهداء القوات المسلحة والشرطة من تضحيات في سبيل الدفاع عن الوطن.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد، اليوم، برئاسة المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، وبحضور اللواء جرير مصطفى، مدير أمن بني سويف والعقيد محمد حجازي، المستشار العسكري للمحافظة، والنائبين: عبدالرحمن برعي وعصام خلاف عضوي مجلس النواب، واللواء عصام العلقامي السكرتير العام واللواء خميس أبو الفضل، السكرتير العام المساعد، فضلًا عن التنفيذيين من رؤساء المدن ومديري المصالح الحكومية.

واستعرض المجلس الموقف المالي والتنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية في قطاعات الرصف والكهرباء وتحسين البيئة والأمن والمرور والإطفاء وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية وذلك في الفترة من أول يوليو 2017 حتى منتصف مايو الجاري.

 

أخبار متعلقة

بدء القبول ببرنامج التعليم المدمج بكليتي الزراعة والتجارة في بني سويف

بدء القبول ببرنامج التعليم المدمج بكليتي الزراعة والتجارة في بني سويف
تطوير وتنمية 15 منزلا لأسر غير قادرة بقرية الشافعي في بني سويف

تطوير وتنمية 15 منزلا لأسر غير قادرة بقرية الشافعي في بني سويف
محافظ بني سويف يهنئ المواطنين بحلول شهر رمضان المبارك

محافظ بني سويف يهنئ المواطنين بحلول شهر رمضان المبارك
قرارات غلق لـ25 منشأة طبية خاصة في بني سويف

قرارات غلق لـ25 منشأة طبية خاصة في بني سويف
إصابة طالبة سقطت من الدور الثاني بمدرستها في بني سويف

إصابة طالبة سقطت من الدور الثاني بمدرستها في بني سويف
"زراعة بني سويف" تشن حملة قومية للقضاء على الفئران والقوارض

"زراعة بني سويف" تشن حملة قومية للقضاء على الفئران والقوارض
رئيس جامعة بني سويف يتفقد سير الامتحانات بكلية "العلوم التطبيقة"

رئيس جامعة بني سويف يتفقد سير الامتحانات بكلية "العلوم التطبيقة"
رئيس جامعة بني سويف يوجه بسرعة الانتهاء من المشروعات الجديدة

رئيس جامعة بني سويف يوجه بسرعة الانتهاء من المشروعات الجديدة
افتتاح عيادات تعليمية وقاعة دراسات العليا بـ"طب أسنان" جامعة بني سويف

افتتاح عيادات تعليمية وقاعة دراسات العليا بـ"طب أسنان" جامعة بني سويف

التعليقات

انطلاق فعاليات المؤتمر الخامس للشباب

أحدث الأخبار

جميل سعيد: صبري نخنوخ ضمن المُفرج عنهم بموجب العفو الرئاسي

جميل سعيد: صبري نخنوخ ضمن المُفرج عنهم بموجب العفو الرئاسي

بالأسماء| القائمة الكاملة للمفرج عنهم بعفو رئاسي

بالأسماء| القائمة الكاملة للمفرج عنهم بعفو رئاسي

"محلية بيلا" تعلن عن فتح باب التقدم لشغل 23 وظيفة إشرافية وتنفيذية

"محلية بيلا" تعلن عن فتح باب التقدم لشغل 23 وظيفة إشرافية وتنفيذية

موسى مصطفى موسى: أعداء مصر يريدون هدمها

موسى مصطفى موسى: أعداء مصر يريدون هدمها

بالصور| وزير القوى العاملة يتفقد لجان قبول المرشحين لانتخابات العمال

بالصور| وزير القوى العاملة يتفقد لجان قبول المرشحين لانتخابات العمال

اختيارات الوطن

أصعب 24 ساعة في حياة بائع الفول: «صباح ومسا.. يوم ما يتنسى»

أصعب 24 ساعة في حياة بائع الفول: «صباح ومسا.. يوم ما يتنسى»

6 نقاد يرسمون خارطة الطريق.. وعادل إمام و«الفخرانى» يتصدران المشهد

6 نقاد يرسمون خارطة الطريق.. وعادل إمام و«الفخرانى» يتصدران المشهد

موقف أوتوبيسات.. الصبح للبشر وبالليل لـ«الكارو»: «ينفع كده؟»

موقف أوتوبيسات.. الصبح للبشر وبالليل لـ«الكارو»: «ينفع كده؟»

إيه اللى يعطَّل شباك التذاكر بعد زيادة الأسعار؟ عدد المحطات

إيه اللى يعطَّل شباك التذاكر بعد زيادة الأسعار؟ عدد المحطات

«كومبارس» على باب الله: يوم الشغل بيقع عليّا بـ«150 جنيه وربع فرخة وطبق سلطة»

«كومبارس» على باب الله: يوم الشغل بيقع عليّا بـ«150 جنيه وربع فرخة وطبق سلطة»

الأكثر قراءة

عاجل