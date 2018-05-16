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الوطن

"التموين": يمكن استبدال نقاط الخبز بياميش رمضان

منذ 37 دقيقة
كتب: أحمد غنيم
"التموين": يمكن استبدال نقاط الخبز بياميش رمضان

التموين : نتعاون مع وزارات الحكومة في طرح 5 ملايين كرتونة رمضانية

قال محمد سويد المستشار الإعلامي لوزارة التموين، إنه يمكن للمواطن استغلال نقاط الخبز في شراء احتياجاته من الياميش، وذلك من خلال طرحه بمنافذ وزارة التموين.

وأضاف "سويد" في تصريحات صحفية اليوم، أن هناك 22 سلعة يمكن استبدالها بنقاط الخبز، لافتًا إلى أن معدل النقاط الشهري تقضي الكثير من الاحتياجات فى الأسرة.

وأوضح "المستشار الإعلامى لوزارة التموين" أن وزارة التموين بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والوزارات الأخرى تدفع بـ 5 ملايين كرتونة رمضانية مخفضة الأسعار وتحتوى على جميع أنواع الياميش.

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