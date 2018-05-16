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الوطن

بالأسماء.. مصرع مجند وإصابة 24 آخرين في حادث تصادم بالبحيرة

أمس PM 11:16
كتب: ابراهيم رشوان واحمد حفنى
بالأسماء.. مصرع مجند وإصابة 24 آخرين في حادث تصادم بالبحيرة

صورة أرشيفية

لقى مجند مصرعه، وأصيب 24 آخرون، بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة تابعة لقوات الأمن المركزي وأخرى ميكروباص أمام قرية القناوية التابعة لمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة.

وتلقى اللواء علاء الدين عبدالفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد هشام مبروك، مدير إدارة النجدة، بوقوع حادث تصادم أمام قرية القناوية التابعة لمركز أبو حمص.

وانتقل ضباط المباحث إلى مكان الحادث، وتبين وقوع تصادم بين سيارة تابعة لقوات الأمن المركزي وأخرى ميكروباص.

وأسفر الحادث عن مصرع "سامح. م. ر"، 22 سنة، مجند، وإصابة 24 آخرين هم:

"حسين. أ. س"، 20 سنة.

"رجب. ح. ع"، 20 سنة.

"عطية. ع. م"، 20 سنة.

 "علي. ع. م"، 20 سنة.

 "مصطفى. أ. م" 20 سنة.

 "محمد. ت. ع"، 21 سنة.

 "حامد. م. إ"، 61 سنة.

 "جمعة. م. م"، 22 سنة.

 "كريم. ع. ع"، 22 سنة

 "عبدالله. ص. ع"، 22 سنة.

 "محمد. ف. ح"، 22 سنة.

"شعبان. ا. ل"، 22 سنة.

 "سيد. إ. ا"، 22 سنة.

"عبده. خ. ن"، 22 سنة.

 "بلال. ن. ع" 19 سنة.

 "محمود. ع. أ"، 19 سنة.

 "أحمد. م. ع"، 22 سنة.

 "محمد. ح. م"، 22 سنة.

 "محمد. ع. أ"، 23 سنة.

 "كريم. س. ف"، 22 سنة.

 "أحمد. إ"، 22 سنة.

 "علي. م. خ"، 22 سنة.

 "خالد. ح. إ"، 22 سنة.

 "أسلاك. ر. ك".

وجميعهم مصابون بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم وتم نقلهم لمستشفى كفر الدوار العام لتلقي العلاج اللازم.

حرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة .

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