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الوطن

وزير القوى العاملة: السيسي شدد على الحوار مع الشباب وتوفير فرص العمل

منذ 13 دقيقة
كتب: ماهر هنداوي
وزير القوى العاملة: السيسي شدد على الحوار مع الشباب وتوفير فرص العمل

محمد سعفان وزير القوى العاملة

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن فكرة التعيين الحكومي ما زالت تسيطر على عقول الشباب.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ"الوطن" أن تغيير فكرة العمل في الحكومة، لن تتغير إلا عن طريق تنظيم ندوات وورش عمل حول مميزات القطاع الخاص، من خلال شرح مواد مشروع قانون العمل الجديد الذي سيظهر للنور قريبا.

وأضاف سعفان، أن القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، أوصت الحكومة وشددت على ضرورة تكثيف الحوار مع الشباب والاهتمام بالاطلاع على رؤاهم وأفكارهم ومقترحاتهم وأخذها بعين الاعتبار.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل بكل جهدها لتوفير فرص العمل المناسبة للشباب والخريجين، وتوفير كل عوامل الأمان لهم.

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