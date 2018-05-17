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الوطن

"الأرصاد": طقس اليوم الخميس 17 - 5 - 2018

منذ 53 دقيقة
كتب: أحمد حامد دياب
"الأرصاد": طقس اليوم الخميس 17 - 5 - 2018

القاهرة

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يحدث ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة جنوبًا نهارًا لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة الأفقية على شمال البلاد تكون كثيفة على بعض الطرق.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط أحيانا على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة الكبرى في القاهرة لـ36 درجة بينما تبلغ الصغرى 21 درجة.

وإليكم بيان تفصيلي بدرجات الحرارة على أهم المدن المصرية والعواصم العربية والعالمية.

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