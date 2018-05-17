السيسي يوافق على دخول وإقامة الدبلوماسيين الرومانيين لمصر دون تأشيرة

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر صباح اليوم، قرارا جمهوريا للرئيس عبد الفتاح السيسي، بالموافقة على مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر وحكومة رومانيا؛ بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية ولمهمة، والموقعة في بوخارست بتاريخ 29 أغسطس الماضي.

وتضمنت الاتفاقية عدم مطالبة مواطني أي من الدولتين الذي يحملون الجوازات سابقة الذكر بالحصول على تأشيرة لدخول أراضي دولة الطرف الآخر أو المرور بها أو الإقامة بها، وذلك لمدة لا تزيد عن 90 يوماً خلال فترة 180 يوماً.

وتضمنت الاتفاقية إمكانية مواطني مصر الذين يتم إلحاقهم للعمل بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية والتجارية أو بالمنظمات الدولية في أراضي رومانيا، ويحملون جوازات سفر سارية دبلوماسية أو لمهمة، ومواطني رومانيا الذين يقومون بنفس الدور في مصر الدخول والإقامة في أراضي الطرف الأخر بدون تأشيرة دخول طوال مدة إلحاقهم، وذلك عقب الاخطار المسبق بأسمائهم، وكذلك أسرهم.

وشددت الاتفاقية على أن الأشخاص سابقي الذكر سيعبرون الحدود الخاصة بالطرف الآخر فقط من خلال نقاط العبور المفتوحة قانوناً لحركة المرور الدولية.

ويحتفظ أي من الطرفين بحق رفض الدخول أو البقاء في إقليميهما فيما يتعلق بمواطني الطرف الآخر لأسباب تتعلق بالأمن القومي، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو المصلحة العامة، بالإضافة إلى حق تقليل، أو إنهاء مدة الإقامة لهذا الشخص بما يتلائم مع قوانين ولوائح الدولة المضيفة.

وقع على الاتفاقية من الجانب المصري سامح شكري، وزير الخارجية، فيما وقع من الجانب الروماني تيودور ميليسكانو، وزير الخارجية الروماني.