تعرف أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 17/ 5/ 2018

العملات الأجنبية
شهدت أسعار العملات استقرارًا ملحوظًا، اليوم الخميس الموافق 17 مايو 2018 بعد ارتفاع الدولار في التعاملات المسائية أمس.
وسجل الدولار الأمريكي 17.82 جنيه للشراء، و17.92 جنيه للبيع.
سجل اليورو 21.3012 جنيه للشراء، و21.4237 جنيه للبيع
سجل الجنيه الإسترليني 24.1395 جنيه للشراء، و24.2798 جنيه للبيع.
سجل الفرنك السويسري 17.8123 جنيه للشراء، و17.9209 جنيه للبيع.
سجل الريال سعودي 4.7392 جنيه للشراء، وللبيع 4.7658 جنيه.
سجل الدينار الكويتي 58.9374 جنيه للشراء، وللبيع 59.2965 جنيه.
سجل الدرهم الإماراتي 4.8387 للشراء، و4.8659 جنيه للبيع.