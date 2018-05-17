تعرف أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 17/ 5/ 2018

شهدت أسعار العملات استقرارًا ملحوظًا، اليوم الخميس الموافق 17 مايو 2018 بعد ارتفاع الدولار في التعاملات المسائية أمس.

وسجل الدولار الأمريكي ​17.82 جنيه للشراء، و17.92 جنيه للبيع.

سجل اليورو ​21.3012 جنيه للشراء، و21.4237 جنيه للبيع

سجل الجنيه الإسترليني 24.1395 جنيه للشراء، و24.2798 جنيه للبيع.

سجل الفرنك السويسري 17.8123 جنيه للشراء، و17.9209 جنيه للبيع.

سجل الريال سعودي ​4.7392 جنيه للشراء، وللبيع 4.7658 جنيه.

سجل الدينار الكويتي​ 58.9374 جنيه للشراء، وللبيع 59.2965 جنيه.

سجل الدرهم الإماراتي​ 4.8387 للشراء، و4.8659 جنيه للبيع.