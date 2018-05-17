نائب يطالب الحكومة بالتدخل لمواجهة أزمة نقص الأرز في الأسواق

طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، الحكومة بإعادة النظر في قرار تخفيض مساحات زراعة محصول الأرز، خصوصاً وأنه من المحاصيل الهامة في البيوت المصرية.

وأشار "زين الدين"، في بيان، إلى أن الأزمة ظهرت مبكرًا في نقص المعروض، فضلاً عن ارتفاع أسعاره في الأسواق، بما يخلق سوق سوداء لمحصول تعتمد عليه الأسر المصرية بشكل أساسي.

وأكد أن المسئولين عليهم البحث عن بدائل تخفيض مساحات زراعة الأرز، خصوصًا وأن هناك أراضي مهددة بالبوار لأن فلاحيها لا يعلمون غير زراعة هذا المحصول.وقال إن الحكومة يقع على عاتقها وجود حل لمواجهة أزمات نقص مياه الري، عن طريق استخدام وسائل حديثة تقلل من فاقد المياه وتقلل من عمليات البخر، والاعتماد على مياه الصرف الزراعي في ري بعض المحاصيل، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من مياه الأمطار.