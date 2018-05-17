تسجيل الدخول

الوطن

نائب يطالب الحكومة بالتدخل لمواجهة أزمة نقص الأرز في الأسواق

منذ 33 دقيقة
كتب: هبه أمين
نائب يطالب الحكومة بالتدخل لمواجهة أزمة نقص الأرز في الأسواق

مجلس النواب ـ صورة أرشيفية

طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، الحكومة بإعادة النظر في قرار تخفيض مساحات زراعة محصول الأرز، خصوصاً وأنه من المحاصيل الهامة في البيوت المصرية.

وأشار "زين الدين"، في بيان، إلى أن الأزمة ظهرت مبكرًا في نقص المعروض، فضلاً عن ارتفاع أسعاره في الأسواق، بما يخلق سوق سوداء لمحصول تعتمد عليه الأسر المصرية بشكل أساسي.

وأكد أن المسئولين عليهم البحث عن بدائل تخفيض مساحات زراعة الأرز، خصوصًا وأن هناك أراضي مهددة بالبوار لأن فلاحيها لا يعلمون غير زراعة هذا المحصول.وقال إن الحكومة يقع على عاتقها وجود حل لمواجهة أزمات نقص مياه الري، عن طريق استخدام وسائل حديثة تقلل من فاقد المياه وتقلل من عمليات البخر، والاعتماد على مياه الصرف الزراعي في ري بعض المحاصيل، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من مياه الأمطار.

أخبار متعلقة

ارتفاع أسعار الأرز يهدد عرش «المحشى»: فرصة عشان نخس

ارتفاع أسعار الأرز يهدد عرش «المحشى»: فرصة عشان نخس
طلب إحاطة بسبب ارتفاع أسعار الأرز واختفاءه من الأسواق

طلب إحاطة بسبب ارتفاع أسعار الأرز واختفاءه من الأسواق
"التموين": معارض "أهلا رمضان" قضت على ارتفاع أسعار اللحوم

"التموين": معارض "أهلا رمضان" قضت على ارتفاع أسعار اللحوم
بعد ارتفاع أسعار تذاكر المترو: «راح زمن العزومات»

بعد ارتفاع أسعار تذاكر المترو: «راح زمن العزومات»

التعليقات

مذبحة فى الأهلى.. «الأحمر» ينتفض لإنقاذ سمعته

أحدث الأخبار

بـكار.. "أبو كـف رقيق وصغير" صانع البهجة بملامح نوبية

بـكار.. "أبو كـف رقيق وصغير" صانع البهجة بملامح نوبية

"التخطيط": توفير 400 ألف فرصة عمل خلال الربع الثالث من العام المالي

"التخطيط": توفير 400 ألف فرصة عمل خلال الربع الثالث من العام المالي

وزير النقل يطالب "السكة الحديد والمترو" بتقديم الخدمات المميزة للجمهور

وزير النقل يطالب "السكة الحديد والمترو" بتقديم الخدمات المميزة للجمهور

السبت.. 46 ألف طالب يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية بالدقهلية

السبت.. 46 ألف طالب يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية بالدقهلية

30 يوما مهلة التقدم لشغل 24 وظيفة في البرلس بكفر الشيخ

30 يوما مهلة التقدم لشغل 24 وظيفة في البرلس بكفر الشيخ

اختيارات الوطن

في حلَّة واحدة| طريقة تحضير كبسة اللحمة

مع ارتفاع درجة الحرارة أول يوم رمضان.. 10 نصائح لتجنب العطش خلال الصيام

مع ارتفاع درجة الحرارة أول يوم رمضان.. 10 نصائح لتجنب العطش خلال الصيام

فانوس فخار للاحتفال برمضان.. خليك مختلف

فانوس فخار للاحتفال برمضان.. خليك مختلف

"الأرصاد": طقس اليوم الخميس 17 - 5 - 2018

"الأرصاد": طقس اليوم الخميس 17 - 5 - 2018

أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم.. كندا 19 ساعة وجزر القمر الأصغر

أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم.. كندا 19 ساعة وجزر القمر الأصغر

الأكثر قراءة

عاجل