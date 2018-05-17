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الوطن

وزيرة التضامن: توزيع 3 ملايين و780 ألف كرتونة غذائية بمختلف المحافظات

منذ 46 دقيقة
كتب: وائل سعد
وزيرة التضامن: توزيع 3 ملايين و780 ألف كرتونة غذائية بمختلف المحافظات

وزيرة التضامن الاجتماعي

أعلنت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، أنها عرضت على الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي جهود وزارة التضامن الاجتماعي خلال شهر رمضان بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الكبرى بتوزيع كراتين مواد غذائية من خلال خريطة التوزيع الجغرافي gbs لتحديد القرى والمدن التي تلزمها المواد الغذائية على مستوى الجمهورية والفئات الأكثر فقرا.

وأضافت الوزيرة، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الحكومة، أن 3.780.600 كارتونة غذائية ويتراوح وإن الكارتونة 16 كيلو وفعليا بدأنا بالتوزيع لهذه الكراتين لضمان وصول  المواد الغذائية إلى كافة المواطنين بمختلف المحافظات والقرى والمدن لكل المواطنين بهذا الشهر الكريم 1500 طن مواد غذائية سيتم إتاحتها بأسعار مخفضة ورمزية، كما أن 60 الف طن من المواد الغذائية تتيحها الجمعيات الأهلية للمواطنين الصائمين.

 ولفتت الوزيرة، إلى أن الوزارة تشرف على التوزيع للمواد الغذائية وإتاحة المخازن التي تحتاجها هذه الجمعيات لتوفير مختلف السلع الغذائية للمواطنين.

 

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