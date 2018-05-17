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الوطن

"التعليم العالي": الحكومة وافقت على قانون بإنشاء الجامعات التكنولوجية

منذ 45 دقيقة
كتب: وائل سعد
"التعليم العالي": الحكومة وافقت على قانون بإنشاء الجامعات التكنولوجية

الدكتور خالد عبد الغفّار، وزير التعليم العالي

قال الدكتور خالد عبد الغفّار، وزير التعليم العالي، إن مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، وافق على مشروع قانون بإنشاء الجامعات التكنولوجية، وسيكون هناك 8 جامعات تكنولوجية في مصر، مشيرًا إلى البدء في العمل في 3 جامعات حاليًا.

وأضاف عبد الغفار، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أن مصر تمتلك 45 معهدًا تكنولوجيًا، مشيرًا إلى أنه سوف يلتحق بها الحاصل على دبلوم صناعي نظام 3 سنوات، ويحصل على دبلوم فوق متوسط، والحاصل على دبلوم صناعي نظام الـ5 سنوات، ويحصل على بكالوريوس مهني أو تقني، مشيرًا إلى أن خطط التنمية الآن تحتاج مهارة وفنيين.

وأكد أن الحكومة بصدد إنشاء نقابة تكنولوجية لضم خريجي هذه الجامعات والمعاهد.

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