مصرع طالبة تناولت قرص حفظ الغلال السام في الدقهلية

لقيت طالبة بقرية كفر الحطبة التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية مصرعها، إثر تناولها قرص كيماوي سام يستخدم في حفظ الغلال بطريق الخطأ.

وتلقى اللواء محمد حجي، أمن الدقهلية، إخطارًا من العميد محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى شربين العام بوصول "فاتن. خ. م"، 17 سنة، طالبة، ومقيمة بقرية كفر الحطبة، مصابة بحالة إعياء وقيء مستمر نتيجة تناول مادة سامة غير معلومة وتوفيت عقب وصولها.

انتقل ضباط مباحث مركز شرطة شربين بقيادة الرائد محمد حسن الأرضي، رئيس المباحث، إلى المستشفى، وبسؤال والدها، 51 سنة، عامل، قرر بتناول نجلته قرص كيماوي سام يستخدم في حفظ الغلال بطريق الخطأ ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

وأكد تقرير مفتش الصحة أن الوفاة بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية نتيجة تناول مادة سامة عن طريق الفم.

حرر عن ذلك المحضر رقم 3276 لسنة 2018 إداري مركز شرطة شربين، وبالعرض على النيابة العامة قررت التصريح بالدفن.