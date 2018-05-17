تسجيل الدخول

الوطن

مصرع طالبة تناولت قرص حفظ الغلال السام في الدقهلية

منذ 17 دقيقة
كتب: صالح رمضان
مصرع طالبة تناولت قرص حفظ الغلال السام في الدقهلية

قرص سام

لقيت طالبة بقرية كفر الحطبة التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية مصرعها، إثر تناولها قرص كيماوي سام يستخدم في حفظ الغلال بطريق الخطأ.

وتلقى اللواء محمد حجي، أمن الدقهلية، إخطارًا من العميد محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى شربين العام بوصول "فاتن. خ. م"، 17 سنة، طالبة، ومقيمة بقرية كفر الحطبة، مصابة بحالة إعياء وقيء مستمر نتيجة تناول مادة سامة غير معلومة وتوفيت عقب وصولها.

انتقل ضباط مباحث مركز شرطة شربين بقيادة الرائد محمد حسن الأرضي، رئيس المباحث، إلى المستشفى، وبسؤال والدها، 51 سنة، عامل، قرر بتناول نجلته قرص كيماوي سام يستخدم في حفظ الغلال بطريق الخطأ ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

وأكد تقرير مفتش الصحة أن الوفاة بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية نتيجة تناول مادة سامة عن طريق الفم.

حرر عن ذلك المحضر رقم 3276 لسنة 2018 إداري مركز شرطة شربين، وبالعرض على النيابة العامة قررت التصريح بالدفن.

 

 

أخبار متعلقة

مدير أمن الدقهلية يفتتح معرض "معا ضد الغلاء" ويخفض أسعار السلع بخط يده

مدير أمن الدقهلية يفتتح معرض "معا ضد الغلاء" ويخفض أسعار السلع بخط يده
"أمن الدقهلية" يضبط عاطلين يتاجران في المخدرات بالخانكة

"أمن الدقهلية" يضبط عاطلين يتاجران في المخدرات بالخانكة
مدير أمن الدقهلية يتفقد نقل موقف سيارات نبروه لتحقيق السيولة المرورية

مدير أمن الدقهلية يتفقد نقل موقف سيارات نبروه لتحقيق السيولة المرورية
مدير أمن الدقهلية يفتتح وحدة مرور متنقلة

مدير أمن الدقهلية يفتتح وحدة مرور متنقلة
بالصور| مدير أمن الدقهلية يقود حملة إزالة التعديات على بحيرة المنزلة

بالصور| مدير أمن الدقهلية يقود حملة إزالة التعديات على بحيرة المنزلة
مدير أمن الدقهلية يفتتح وحدة المرور المتنقلة لاستخراج رخص السيارات

مدير أمن الدقهلية يفتتح وحدة المرور المتنقلة لاستخراج رخص السيارات

التعليقات

اهلا رمضان

أحدث الأخبار

كتابة القرآن وأدعية رمضان.. هدية "عبدالرحمن" لوالده الذي علمه الخط

كتابة القرآن وأدعية رمضان.. هدية "عبدالرحمن" لوالده الذي علمه الخط

إعدام جهادي روسي لانتمائه إلى تنظيم "داعش" في العراق

إعدام جهادي روسي لانتمائه إلى تنظيم "داعش" في العراق

مصرع طفل وإصابة شخصين في تصادم دراجتين ناريتين بالدقهلية

مصرع طفل وإصابة شخصين في تصادم دراجتين ناريتين بالدقهلية

ضبط 5 سائقين يتعاطون المخدرات أثناء القيادة في البحر الأحمر

ضبط 5 سائقين يتعاطون المخدرات أثناء القيادة في البحر الأحمر

ضبط 700 كيلوجرام مخلل فاسد خلال حملة بالغردقة

ضبط 700 كيلوجرام مخلل فاسد خلال حملة بالغردقة

اختيارات الوطن

مملكة التوابل.. فوائد "الحبهان"

الحلقة الأولى| calories.. فتة سوري

في حلَّة واحدة| طريقة تحضير كبسة اللحمة

مع ارتفاع درجة الحرارة أول يوم رمضان.. 10 نصائح لتجنب العطش خلال الصيام

مع ارتفاع درجة الحرارة أول يوم رمضان.. 10 نصائح لتجنب العطش خلال الصيام

فانوس فخار للاحتفال برمضان.. خليك مختلف

فانوس فخار للاحتفال برمضان.. خليك مختلف

الأكثر قراءة

عاجل