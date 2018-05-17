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الوطن

محافظ المنيا يعيد هيكلة مجلس أمناء مكتبة مصر العامة

منذ 15 دقيقة
كتب: اسلام فهمي
محافظ المنيا يعيد هيكلة مجلس أمناء مكتبة مصر العامة

مكتبة مصر العامة بالمنيا

أصدر عصام البديوي محافظ المنيا، قرارًا بإعادة هيكلة مجلس أمناء مكتبة مصر العامة وتشكيل مجلس أمناء جديد لها يختص بوضع السياسات العامة التي تسير عليها المكتبة وله أن يصدر من القرارات ما يراه لازمًا لتحقيق الأغراض التي نظمت من أجلها بما لا يتعارض مع لائحة المكتبة التي تم اعتمادها.

قالت دكتورة منال عبدالسلام مديرة مكتبة مصر العامة إن مجلس أمناء المكتبة برئاسة المحافظ، ويضم في عضويته كل من رئيس جامعة المنيا، مدير مديرية الثقافة، المنسق العام لمكتبات مصر العامة والاقليمية، والفنان العالمي حسن الشرق، مدير إدارة الاعلام بالمحافظة، وعضو الادارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة، وعضو من إدارة متابعة حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة ورجل أعمال.

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