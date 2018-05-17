وكيل "تعليم كفر الشيخ" تطالب مصححي أوراق الإعدادية بـ"الدقة والشفافية"

أكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، ضرورة أن يتحلى جميع المشاركين في لجان تقدير درجات طلاب الشهادة الاعدادية بالدقة والشفافية أثناء أداء عملهم من أجل صالح أبنائنا الطلاب لحصولهم على حقهم كاملًا دون زيادة أو نقصان.

وطالبت وكيل الوزارة، المعلمين بضرورة التأني في عملية التصحيح والمراجعة، حتى يأخذ كل طالب حقه بمنتهى العدالة، ولتحقيق أكبر قدر من الحيادية بين الطلاب، ومراعاة المعدلات القانونية لتوزيع الأوراق، مشيرًا إلى أن أعمال التصحيح تعقبها مراجعة ورصد الدرجات تمهيدًا لإعداد النتيجة .

يذكر أن مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، ستبدأ أعمال تصحيح أوراق الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ ، يوم السبت المقبل .