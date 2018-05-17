"التعليم" تكرم الدفعة الثانية لإعداد القيادات الشابة

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدار الأوبرا المصرية، احتفالية تخريج الدفعة الثانية من برنامج تأهيل القيادات الشابة بالجهاز الإداري بالدولة لعدد 109 كادر حاصلين على ماجيستير إدارة الأعمال الحكومية، وكذلك الدفعة الثالثة من مرحلة دبلوم إدارة الأعمال الحكومية لعدد 88 كادر، والذي يهدف إلى تنمية القدرات والمهارات القيادية والإدارية للإدارة الوسطى والعليا كل في مجال اختصاصه، لإتاحة فرص أكبر لشغل الشباب المناصب القيادية بالدولة.

حضر الاحتفال الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى، واللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية، وستيفان روماتيه سفير فرنسا بالقاهرة، ومن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أسماء الديب مساعد الوزير لشؤون المديريات ورئيس مجلس إدارة مدارس 30 يونيو، والدكتور محمد عمر مدير صندوق تمويل ودعم المشروعات التعليمية؛ لدعم وتحفيز كوادر الوزارة التي اجتازت البرنامج.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، إن هذا البرنامج يعتبر جزءًا لا يتجزأ من الرؤية الشاملة لمصر 2030، ويعكس مدى اهتمام الدولة بدعم قدرات العنصر البشري الذي يعتبر من أهم الموارد داخل الجهاز الإداري للدولة، مشيرة إلى أن هذا البرنامج يحقق التكامل بين أجهزة الدولة.

جدير بالذكر أن هذه الدراسة تقدم من خلال بروتوكول تعاون بين الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر، والمدرسة العليا للعلوم التطبيقية والتجارية ESLSCA مع وزارتي التعليم العالي والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والذى يتم بموجبه تدريب ألف وخمسمائة قيادة متوسطة للحصول على درجة ماجستير إدارة الأعمال كمنحة من الجامعة في خلال السنوات الأربع القادمة، ويتم الالتحاق بالبرنامج بعد اجتياز اختبارات شفهية وتحريرية وسيكولوجية لضمان أن تكون المنح للجادين والذين هم على استعداد لتنمية أنفسهم و ويتمتعون بالحد الأدنى من مهارات القيادة.