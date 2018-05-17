منى عراقي: "اترميت في الشارع 7 سنين.. وكنت بتزوج عرفي بعلم أهلي"

علقت الإعلامية منى عراقي، على رسوب نجلها في الثانوية العامة، قائلة: "كل حاجة ليها ثمنها، وولادي جزء من هذا الثمن، ومافيش حاجة بتوجعني في حياتي غير ولادي، ولادي نقطة ضعفي".

وأشارت "عراقي"، خلال حوارها ببرنامج "شيخ الحارة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء الخميس، إلى أنها أوقفت عملها إلى حين أن ينتهي نجلها من الثانوية العامة، معقبة: "بكفر عن غلطتي".

واستكملت متأثرة: "اترميت أنا وولادي في الشارع 7 سنين على البلاط، وكنت عايشة على سجادة ومخدة أنا وهما"، متابعة: "وكنت بتزوج عرفي بعلم أهلي ومعارفي ولكن بدون علم أولادي؛ لأني بخاف عليهم".