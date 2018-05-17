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الوطن

إخماد حريق اندلع بـ30 شجرة نخيل في قرية بالمنيا

منذ 29 دقيقة
كتب: اسلام فهمي
إخماد حريق اندلع بـ30 شجرة نخيل في قرية بالمنيا

صوره ارشيفية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالمنيا، على حريق اندلع في 30 شجرة نجيل بقرية سيكسو التابعة لمركز ديرمواس، ورجحت التحريات الأولية نشوبه بسبب إلقاء أحد المارة لعقب سيجارة مشتعل.

وتلقى مدير أمن المنيا، اللواء ممدوح عبد المنصف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديرمواس بتلقيه بلاغًا من غرفة عمليات النجدة باندلاع حريق في مجموعة من الأشجار داخل قرية سيسكو، وانتقلت أجهزة الأمن وقوات الحماية المدنية إلى القرية وأخمدت الحريق ومنعت امتداده.

وأوضحت معاينة أجهزة الأمن اندلاع الحريق في نباتات الحشيش على جانب المصرف المائي الخاص لري الأراضي الزراعية وامتدت النيران إلى 30 شجرة نخيل، ورجح كل من أشرف محمود حمدالله، 45 عامًا، وخالد صبره عبد الجابر، 49 عامًا، وضياء أحمد عبدالله، 32 عامًا، مالكي الأشجار المحترقة نشوب الحريق بسبب إلقاء أحد المارة عقب سيجارة مشتعل ولم يتهموا أحدًا بالتسبب في الحريق.

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